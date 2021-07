Realme affirme que son MagDart est 440% plus rapide que le MagSafe des iPhone 12

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1



Il y a quelques jours, Realme se vantait d'avoir développé un concurrent stable et plus puissant que le MagSafe d'Apple. Aujourd'hui, la marque chinoise est fière d'expliquer publiquement qu'elle va proposer la charge magnétique la plus rapide jamais vue sur un smartphone.

Une vitesse bien plus rapide que le MagSafe des iPhone 12

Pour optimiser la durée de vie d'une batterie, il faut que la recharge de celle-ci ne soit pas agressive, autrement dit fixer une limitation de la vitesse de recharge, mais aussi gérer la température, puisque plus ça chauffe, plus la batterie va perdre de sa performance sur le long terme.

Garder une batterie d'iPhone plus longtemps, c’est à la fois un bon geste pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille puisque le remplacement d'une batterie en Apple Store c'est quand même un petit budget !



Du côté d'Apple on a testé 2 options :

Limiter les performances de l'iPhone sans l'accord de l'utilisateur (ce qui n'a pas été un franc succès vu la polémique que cela a provoquée).

de l'utilisateur (ce qui n'a pas été un franc succès vu la polémique que cela a provoquée). Limiter les performances de l'iPhone avec l'accord de l'utilisateur et imposer un bridage pour la vitesse de recharge par câble, MagSafe et sans fil.

Prenons l'exemple de la recharge magnétique MagSafe des iPhone 12, aujourd'hui Apple impose un bridage de 15W. Cette limitation n'est pas mise en place pour vous embêter ou vous faire perdre du temps quand vous avez besoin de recharger rapidement votre iPhone, non, elle est présente parce que cela est bénéfique pour votre batterie !

Cette vision n'est pas la même partout, plusieurs constructeurs de smartphones se livrent une véritable bataille pour atteindre la place de leader dans le concours de "celui qui propose la charge la plus rapide".

Dans cette course, Realme vient d'atteindre une nouvelle étape, le constructeur a annoncé il y a quelques jours sa recharge magnétique appelée "MagDart", un nom qui rappelle le MagSafe d'Apple, mais passons... Cette nouvelle charge fait parler d'elle aujourd'hui, car elle s'avère être 440% plus rapide que la recharge d'Apple via le MagSafe. Oui, vous avez bien lu : 440%.



Une promesse extrêmement dangereuse pour la durée de vie de la batterie. Mais peu importe pour le constructeur, tant que votre smartphone Realme se rechargera plus vite !

Par contre, il ne faudra pas s'attendre à du 90% sur l'état de la batterie après 1 an de recharge MagDart au quotidien...



L'entreprise chinoise n'a pas mentionné à combien de Watt se rechargera le premier smartphone Android compatible avec la recharge magnétique, mais il faut s'attendre à beaucoup de Watts.

Pour tenir une recharge aussi rapide, Realme a tout prévu. Les ingénieurs ont développé deux chargeurs MagDart : le premier est similaire à celui d'Apple (donc avec une recharge plus lente) et un autre est présenté comme une grosse brique avec un ventilateur de refroidissement, probablement celui qui proposera la charge nettement plus rapide que le MagSafe d'Apple.



Alors bien sûr, vous verrez des vidéos comparatives sur YouTube qui ridiculiseront l'iPhone 12 et sa recharge magnétique, mais sincèrement, une recharge plus rapide est-elle vraiment mieux qu'une durée de vie plus longue de la batterie ? Chacun a un avis différent sur la question, mais du côté de l'Apple Park, le choix est déjà fait depuis longtemps.