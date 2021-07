Ternoa Wallet : gagnez des NFTs et de la cryptomonnaie (+ concours)

Alors non, cet article ne s'adresse pas uniquement aux aficionados de la cryptomonnaie et des différents projets blockchain. Dans celui-ci, nous allons vous partager une trouvaille forte intéressante, que vous ayez entendu parler ou non du Bitcoin, de l'Ethereum ou encore du Dogecoin, sans connaissance particulière.

En effet, l'application Ternoa Wallet vient récemment de voir le jour sur l'App Store et le Play Store, et elle a la particularité de proposer une dApp (application décentralisée) en son sein qui va vous permettre de gagner des NFTs et, avec un peu de chance, une certaine quantité de cryptomonnaie du projet Ternoa.



On vous explique tout.

Le projet Ternoa

Sans entrer dans le détail technique, et ainsi éviter de perdre la plupart de nos lecteurs, il est tout de même important de situer le contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le projet Ternoa ? On parle ici d'un projet blockchain français fort intéressant qui, en quelques mois, a fait beaucoup parler de lui dans son pays d'origine, mais également en franchissant de nombreuses frontières.



Pour faire simple, la technologie développée par l'équipe permettra la sécurisation et l'hébergement de différentes données, ainsi que leur transmission dans le temps. L'un des premiers cas d'usage promis par le projet prendra la forme d'une application mobile qui sortira en 2022 et qui s'adressera à Madame et Monsieur tout le monde, sans avoir besoin de connaissances particulières dans le domaine.



Cette dernière permettra la création de capsules temporelles digitales dans lesquelles vous pourrez y mettre toutes sortes de choses : du texte, des photos, des vidéos, des audio ou encore différents documents officiels. Une sorte de coffre-fort inviolable que vous pourrez utiliser pour votre usage personnel ou envoyer à une personne tierce.



Car oui, c'est bien cette dernière option qui fait la force du concept : vous pourrez envoyer ces capsules aux personnes de votre choix à une date choisie, à votre mort (le projet travaille avec le registre de décès) ou lorsque plusieurs personnes de confiance s'accordent sur l'ouverture.

On imagine ainsi différents scénarios possibles :

Pouvoir partager certains codes de connexion, notamment ceux de votre wallet cryptomonnaie, à votre mort.

Transmettre vos écrits, vos recettes de cuisine familiale ou encore différents souvenirs à votre descendance.

Permettre aux générations futures de comprendre ce qu'était le monde à votre époque.

Vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses et on imagine que de futurs partenariats permettront encore d'aller plus loin : une sorte de testament 2.0 dont vous restez maître. Pour accompagner ce projet, l'équipe de Ternoa a lancé sa propre cryptomonnaie du nom de CAPS : celui-ci a été listé (vendu sur des plateformes spécialisées) début juin au prix de 0,014$ avant de rapidement prendre de la valeur, pour se stabiliser autour de 0,06$ ces derniers jours.

Gagnez des CAPS et des NFTs avec Ternoa Wallet

Cette (longue) introduction étant terminée, nous pouvons désormais nous pencher sur l'utilité de Ternoa Wallet, une application récemment sortie et qui permet de patienter en attendant sa soeur qui permettra d'envoyer les fameuses capsules temporelles. Sur le papier, on pourrait penser que Ternoa Wallet ne s'adresse qu'aux possesseurs de CAPS, permettant ainsi de stocker la précieuse cryptomonnaie en sécurité, mais que nenni, puisque cette fonctionnalité n'est pas encore proposée.



En revanche, une application peut en cacher une autre : après avoir créé votre wallet (et précieusement garder votre speed phrase à l'abri), vous aurez accès à l'onglet dApps qui renferme un certain Tiime Engine. Et c'est cette dernière qui va réellement nous intéresser, puisque celle-ci prend la forme d'une plateforme permettant de remporter du Tiime, un token de récompense créé par l'équipe de Ternoa, qui n'a aucune réelle valeur puisqu'il ne peut s'échanger, être acheté ou être vendu.



Non, le Tiime se gagne tout simplement en donnant quelques minutes de son temps par jour :

En se connectant de façon journalière à Tiime Engine.

En liant son compte Twitter et Instagram à la plateforme.

En réalisant les missions présentes tous les 2/3 jours (elles sont signalées sur les réseaux sociaux de Tiime Engine.

Vous l'aurez compris, le but est de cumuler des Tiimes par ces diverses actions, mais dans quel intérêt ? Eh bien, une fois par mois, un évènement du nom de Happy Tiime aura lieu, et c'est à ce moment qu'il sera possible de dépenser ces gains.



Une sélection de NFTs sera disponible à ce moment-là, et il sera alors possible d'utiliser ses Tiime pour être éligible au tirage au sort de ces derniers, qui seront disponibles en plusieurs exemplaires.

Les « Non fungible tokens » (NFT) , que l'on pourrait traduire par « jetons non fongibles », sont des éléments cryptographiques et virtuels sur la blockchain avec des codes d'identification uniques et des métadonnées (auteur, signature, date, type...) qui les distinguent les uns des autres. Un NFT peut être unique, comme peut l'être une œuvre d'art. Il n'y a qu'une Joconde ou qu'un manuscrit des Fleurs du mal, et c'est la blockchain qui permet de certifier le caractère unique d'un NFT, et ainsi d'en garantir l'authenticité à son futur acquéreur.



Source : www.futura-sciences.com

Le truc cool, c'est qu'on parle de Secret NFT, une autre technologie développée par l'équipe de Ternoa : autrement dit, ces oeuvres d'art deviennent des Kinder Surprise, et peuvent contenir des cadeaux. Que ce soit des CAPS, des goodies ou d'autres choses, vous n'êtes pas à l'abri d'empocher votre première cryptomonnaie ou augmenter votre nombre d'actifs, tout cela en échange de 2-3 minutes de votre temps par jour.



Dépêchez-vous de vous lancer, le premier Happy Tiime est prévu pour le 12 août prochain, et après avoir échangé avec des membres de l'équipe, une belle première surprise attend tous les participants du premier mois...



Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site web officiel de Tiime Engine, mais également sur leur groupe Telegram.



Concours

En partenariat avec Ternoa, nous avons possibilité de faire gagner 5 x 50 Tiime : pour participer, il vous suffit de commenter cet article en indiquant l'adresse publique de votre wallet, que vous trouverez dans votre profil, et qui commence par un "5".



Fin du concours le 02/08 à 20h.

