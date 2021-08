Apple propose une nouvelle présentation des iPhone 12 à l'entrée de l'Apple Park

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple accorde une importance toute particulière à la présentation de ses produits en Apple Store, il faut qu'ils soient facilement accessibles et que les clients puissent les voir d'un coup d'œil. Dans le cas des iPhone 12, le géant californien a eu une idée merveilleuse... Exploiter le MagSafe pour maintenir les iPhone 12 légèrement vers l'arrière !

Des iPhone plus accessibles aux clients

Le MagSafe sur les iPhone 12 est une innovation merveilleuse pour recharger magnétiquement votre iPhone ou le maintenir sur un support. Apple a décidé de mettre en valeur cette nouveauté, de nouveaux présentoirs ont été vus au centre d'accueil de l'Apple Park, comme un mini Apple Store, vous pouvez découvrir les dernières nouveautés et même faire chauffer la carte bleue avant votre visite du siège.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les iPhone 12 sont alignés de la version mini à la version Pro Max, au lieu d'être installé sur les classiques dock Lightning avec l'écran en vertical, ils sont désormais légèrement allongés en arrière.

Cette nouvelle présentation est plus simple pour les clients qui veulent interagir avec l'appareil sans le prendre dans les mains, en plus quand on les regarde de face, il y a comme un léger flottement.



Comparé à l'ancienne présentation, il y a aussi moins de câbles, auparavant on retrouvait un câble qui arrivait derrière chaque base Lightning pour alimenter l'iPhone, maintenant, un seul câble alimente la base qui s'occupe de transférer l'énergie dans les supports MagSafe.

Avec cette nouvelle présentation, Apple autorise toujours les visiteurs à prendre l'iPhone dans leur main, ils devront légèrement tirer sur le smartphone pour que l'effet magnétique s'interrompe.

Une fois qu'ils auront fini, ils auront juste à reposer l'iPhone sur le support, grâce à cette technique, les clients utiliseront le MagSafe sans s'en rendre compte... Du génie !

Avec les supports MagSafe, on retrouve toujours l'attache de sécurité qui permet de s'assurer que l'iPhone ne soit pas volé quand les vendeurs ont le dos tourné.

Ces nouveaux supports MagSafe pour les iPhone 12 pourraient bientôt se déployer dans les différents Apple Store du monde entier, c'est à la fois une meilleure expérience pour les clients qui ont un angle de vue optimal, mais c'est aussi un geste pour l'environnement, car il y a moins de docks et moins de câbles pour recharger les iPhone.



Pour vous donner un aperçu du avant/après, notre confrère 9to5mac a fait une comparaison en photos de l'ancienne et de la nouvelle présentation, c'est largement plus beau et agréable visuellement !