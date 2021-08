Les Australiens peuvent avoir leur certificat de vaccination dans Apple Wallet

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Certains États aux États-Unis ont été les premiers à proposer un certificat de vaccination dans Apple Wallet, un moyen fiable et sûr de présenter la preuve que vous avez été vacciné lors d'un contrôle. Cette tendance de numériser le certificat de vaccination s'est étendue en Australie grâce à l'application Express Plus Medicare.

Apple Wallet et le certificat de vaccination

En Australie nous n'avons pas choisi une stratégie aussi agressive qu'en France, il n'existe pas de pass sanitaire, mais il vous faut tout de même un certificat de vaccination si vous souhaitez voyager en avion. À travers l'application Express Plus Medicare, le gouvernement australien propose à sa population d'avoir leur certificat de vaccination en numérique, mais de l'exporter également vers Apple Wallet.



Les Australiens peuvent récupérer leur certificat le jour de leur deuxième dose de Pfizer ou d'AstraZeneca, ils l'ont en format papier, mais également via l'application qui suit l'évolution de leur vaccination, l'équivalent de TousAntiCovid en France.

Sur le certificat de vaccination australien on ne retrouve pas de QR Code, mais le nom et prénom de la personne, sa date de naissance, la date de validité et un numéro de document qui permet probablement d'avoir plus de renseignements en cas de suspicion de fraude.



Le premier certificat de vaccination dans Apple Wallet a été lancé il y a déjà 7 mois à Los Angeles, cela a été rendu possible grâce à un partenariat exclusif avec la start-up Healthvana qui s'est chargé de la numérisation et de la sécurisation du document.