Intel dévoile par erreur les spécifications du Thunderbolt 5

Un tweet d'un dirigeant d'Intel, qui a été supprimé puis publié avec une photo en moins, montrait certains détails sur le Thunderbolt 5 encore en développement, y compris le fait que le fondeur vise à doubler la bande passante à 80 Gbit/s.

Un tweet publié tôt dimanche par le vice-président exécutif et directeur général d'Intel Client Computing Group Gregory Bryant a suscité des spéculations sur l'avenir de Thunderbolt en tant que technologie de communication. L'exécutif a publié une collection de quatre images d'une visite au centre de recherche et de développement d'Intel en Israël, mais a discrètement supprimé l'une des photographies.

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi