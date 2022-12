Les spécifications du Galaxy S23 Ultra dévoilées dans un document officiel en Chine

Samsung se prépare à un lancement en février de la gamme Galaxy S23, et cette semaine, un document réglementaire nous donne un aperçu des spécifications du plus haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra.



Au cours du week-end, le Galaxy S23 Ultra est passé par la TENAA, un organisme de réglementation en Chine qui est similaire à la FCC aux États-Unis ou le CE en Europe. Le listing n'a pas offert un aperçu du téléphone physique, mais révèle un grand nombre des spécifications de base qui composeront le Galaxy S23 Ultra.

Un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké

Le détail le plus intéressant de ce document est le chipset utilisé par le Galaxy S23 Ultra. Il était évident que l'appareil utiliserait le Snapdragon 8 Gen 2, et Qualcomm a clairement indiqué que ce serait probablement à l'échelle mondiale, mais certaines rumeurs avançaient que le coréen utiliserait une version légèrement personnalisée de la puce.

Le Qualcomm "SM8550-AC" est listé pour le Galaxy S23 Ultra, qui est un Snapdragon 8 Gen 2, mais une variante de la puce qui est overclockée. Le listing confirme que le CPU est overclocké jusqu'à 3,36 GHz (2,8 et 2,0 GHz pour les autres cœurs). Plusieurs sources ont également indiqué que le GPU serait également boosté. Il n'est pas clair quel avantage cela pourrait avoir pour les téléphones Samsung, mais c'est toujours bon à prendre.



Le listing mentionne également les totaux de stockage et de mémoire, avec des variantes comprenant 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage, ainsi que 8 Go ou 12 Go de RAM selon le modèle. Il n'est pas clair si un modèle de 128 Go sera disponible, ou s'il est simplement exclu du marché chinois. Les spécifications de l'appareil photo ne sont pas mentionnées, mais nous avons les dimensions exactes du Galaxy S23 Ultra - 163,4×78,1×8,9mm - et un poids de 233 grammes. La batterie semble également être de 4 855 mAh, ce qui est identique au Galaxy S22 Ultra. Une petite évolution en somme.



Enfin, on s'attend à ce que Samsung ajoute en charge la connectivité par satellite dans ses Galaxy S23, mais cette "fuite" ne le mentionne pas parmi les autres spécifications de mise en réseau. Cela pourrait être dû au fait qu'il s'agit d'une variante régionale pour la Chine. En effet, les iPhone 14 vendus en Chine ne prennent pas non plus en charge cette connectivité, et la TENAA n'avait rien indiqué à ce propos.



La gamme Galaxy S23 devrait être dévoilée en février 2023 lors d'un évènement Unpacked avant le MWC 23.