Les spécifications du Samsung Galaxy S24 ont fuité

Le leaker Evan Blass a encore frappé. En plus d'un compte à rebours indiquant que le prochain Unpacked aura lieu le 17 janvier, notre ami a partagé une fiche technique de la gamme Galaxy S24 à venir pour concurrencer les iPhone 15 et futur iPhone 16. Oui, le coréen sort toujours ses téléphones six mois avant Apple. Comme pour le S23, il faut s'attendre à trois appareils Galaxy : le modèle normal, un S24+ et un S24 Ultra. Sans surprise, tous trois devraient fonctionner avec le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Un appareil photo de folie sur le S24 Ultra

Le Galaxy S24 standard devrait être doté d'un écran AMOLED 2x FHD de 6,2 pouces et d'un appareil photo principal de 50 mégapixels capable de filmer des vidéos en 8K. La fuite suggère que Samsung proposera un Space Zoom jusqu'à 30x et un double télézoom jusqu'à 3x sur les Galaxy S24 et S24 Plus. L'appareil devrait disposer de 8 Go de RAM et d'options de stockage interne de 128 Go et 256 Go. La batterie de 4 000 mAh pourra être rechargée à 50 % en 30 minutes.

D'après Blass, le S24 Plus devrait avoir le même système de caméra que le modèle de base. La principale amélioration concernera l'écran, qui semble être un panneau AMOLED 2x QHD+ de 6,7 pouces. Il y aura probablement aussi une batterie plus grande de 4 900 mAh, la fiche technique indiquant que vous pourrez la charger à 65 % de sa capacité en une demi-heure. Le S24+ aura probablement plus de mémoire vive (12 Go), avec des options de stockage interne de 256 Go et 512 Go.



Contrairement aux deux autres modèles, qui devraient être dotés d'un boîtier en aluminium armé amélioré, le Galaxy S24 Ultra pourrait avoir un boîtier en titane. Bien qu'il soit probable qu'il dispose de la même mémoire vive et des mêmes options de stockage que le S24+, le S24 Ultra sera probablement doté d'un système photo nettement supérieur. Il aura un objectif principal de 200MP, selon la fiche technique, avec un quadruple téléobjectif de 10x et un zoom spatial de 100x. L'écran AMOLED 2x QHD+ devrait mesurer 6,8 pouces, tandis que la batterie devrait être légèrement plus grande que celle du S24+, à 5 000 mAh.

Les points communs entre les S24

L'écran des trois modèles devrait avoir une luminosité de 2 600 nits, soit plus que les derniers iPhone 15 Pro. De quoi bien voir ce qui est affiché, même en plein soleil. Les trois modèles devraient présenter une résistance à l'eau IP68, tandis que le S24 Ultra sera probablement le seul des trois à intégrer un stylet S Pen.



En ce qui concerne le design, le géant coréen n'aurait pratiquement rien changé par rapport aux différents S23. Seul le S24 Ultra serait doté d'un écran entièrement plat.



En d'autres termes, la gamme Samsung S24 ne présentera pas d'améliorations très prononcées en termes de design et de spécifications. Il est probable qu'ils intègrent les systèmes d'IA générative Gauss de l'entreprise, de sorte que, comme pour la série Pixel de Google, le matériel ne représente que la moitié de l'histoire. Apple s'apprête à en faire de même avec ses futurs iPhone 16 Pro.