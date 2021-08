Les cartes étudiantes dans Wallet s'étendent au Canada et aux USA

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Dès la prochaine rentrée scolaire, des dizaines de milliers d'étudiants aux États-Unis et au Canada vont pouvoir stocker leurs identifiants d'étudiants mobiles dans l'application Apple Wallet. Une nouvelle étape dans la centralisation des données sensible dans le porte-monnaie numérique de la marque.

Apple Wallet gère les cartes d'accès étudiantes

Comme l'explique le communiqué d'Apple, avec leur carte universitaire dans Wallet, les étudiants universitaires et les professeurs peuvent simplement utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour accéder aux bâtiments du campus et effectuer des achats. Dès la rentrée 2021, les identifiants d'étudiant mobiles vont pouvoir être ajoutés à l'application Wallet au Canada, à commencer par l'Université du Nouveau-Brunswick et le Collège Sheridan cette année. Aux États-Unis, les nouvelles écoles pour adopter les cartes d'identité des étudiants mobiles comprennent l'Université Auburn, l'Université du Nord de l'Arizona, l'Université du Maine, l'Université d'État du Nouveau-Mexique et de nombreux autres collèges à travers le pays.



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay d'Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de travailler avec plus d'écoles aux États-Unis et d'introduire des cartes d'étudiant mobiles au Canada pour fournir un moyen sûr et pratique de se déplacer sur le campus avec l'iPhone et l'Apple Watch. Les étudiants et les professeurs ont adopté l'utilisation de leur iPhone et de leur Apple Watch comme le meilleur moyen d'accéder aux bâtiments, d'acheter des repas, et plus encore.

De nombreuses universités s'éloignent de plus en plus des cartes en plastique et adoptent une approche axée sur le mobile pour leurs programmes d'identification des étudiants, permettant à ces derniers d'utiliser les cartes d'identité dans Wallet pour effectuer toutes les actions du quotidien.



Jeanine Brooks, directrice de la carte d'action de l'Université de l'Alabama, a accueilli la bonne nouvelle :

La réponse de notre communauté de campus pour l'identification mobile a été extrêmement positive. Passer sans contact au cours de la dernière année a été une transition facile pour nous à cause de cela. L'utilisation de leur carte ACT UA dans Wallet a permis aux étudiants - et à l'université - d'économiser du temps et de l'argent. Ils l'utilisent pour accéder à leurs résidences, centres de loisirs, événements étudiants, bibliothèques, distributeurs automatiques et bien plus encore. Les étudiants ne perdent pas leurs cartes, de sorte que le vol et le remplacement de cartes ne sont plus des préoccupations ou des coûts. Nos étudiants sont ravis de cette fonctionnalité.

Même son de cloche du côté de Terry Nikkel, dirigeant principal de l'information de l'Université du Nouveau-Brunswick et vice-président associé des Services de technologie de l'information :

L'UNB est un chef de file dans le déploiement d'une technologie pratique et facile à utiliser. Nos étudiants avec iPhone et Apple Watch vont vraiment aimer notre carte d'identité mobile pour sa flexibilité et son utilité, et nous sommes heureux d'être la première université au Canada à offrir ce service.

Les identifiants d'étudiant mobiles sur iPhone et Apple Watch offrent aux étudiants et aux écoles un niveau supplémentaire de sécurité et de confidentialité-. En outre, l'historique des transactions n'est jamais partagé avec Apple ou stocké sur les serveurs Apple.



Apple a d'abord ajouté la prise en charge des cartes d'étudiant dans Apple Wallet avec iOS 12 et watchOS 5, avec des partenaires de lancement tels que Temple University, Duke University. Il s'agit d'une extension notable de la fonctionnalité, juste à temps pour l'année scolaire 2021-2022.