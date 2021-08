Neighbours back From Hell : faites des farces à votre voisin sur iOS

Corentin Ruffin

Certains risquent d'avoir le sourire en lisant cet article, et pour cause, aujourd'hui nous allons parler du remake d'un jeu sortie en 2003 sur Nintendo GameCube, Microsoft Windows, Xbox, Nintendo DS, Android et iOS. Oui, je veux bien sûr parler de Neighbours from Hell, un jeu d'aventure plein d'humour, rempli de pièges et d'énigmes, qui a rencontré un petit succès à l'époque.



Aujourd'hui, Woody reprend du service avec l'arrivée de la collection remastérisée sur iOS et Android, portant le nom de Neighbours back From Hell (v1.0, 2,9 Go, iOS 13.0). Voici le trailer :

Neighbours back From Hell : des blagues, des pièges et des rires

Incarnez la star d'une émission télévisée effrontée qui se venge de son horrible voisin en lui faisant constamment des farces à la maison et dans le monde de la manière la plus créative et la plus ridicule.

Si vous n'avez pas joué aux originaux, Neighbours from Hell vous met dans la peau de Woody, alors en plein tournage d'une télé-réalité durant laquelle il doit tenter de se venger de son voisin autour de sa résidence, et même dans le monde entier pendant les vacances de ce dernier.



Neighbours back From Hell comprend les jeux originaux avec une refonte des graphismes, et prend en charge Game Center.

Télécharger Neighbours back From Hell à 5,49 €