GTA V : le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps !

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Je vous passe les superlatifs pour évoquer la légende qu'est GTA V mais en revanche, nous allons nous arrêter deux minutes sur les derniers chiffres dévoilés par Take-Two. 150 millions de ventes à travers le monde et deuxième jeu le plus vendu de l'histoire des jeux vidéo, rien que ça.

La légende du gaming !

Comme une impression de se répéter... GTA est une franchise connue mondialement depuis des années mais il faut l'avouer, le dernier opus en date à savoir GTA V a cassé la baraque et fait passer le jeu à l'étape supérieure durant ces huit dernières années.



Le mode campagne d'un GTA est toujours aussi frissonnant à parcourir mais pas de doutes, c'est bien le mode online qui fait que ce jeu a une durée de vie légendaire. Pour vous rendre compte du parcours accompli, pensez à l'âge que vous avez actuellement et rappelez-vous ce que vous faisiez le 17 septembre 2013 (attention ça met un coup de vieux). Ou encore plus simplen dites-vous que lorsque GTA V est sorti, c'est l'année de la sortie de l'iPhone 5...



La maison mère, Take-Two Interactiv a dévoilé son dernier rapport financier trimestriel et comme à chaque fois depuis huit ans, ça envoi du lourd. Au-delà des revenus, des milliards encaissés... ce qui nous intéresse ici ce sont les chiffres de vente des jeux de Rockstar Games.

En ce qui concerne GTA V, il faut savoir que le jeu s'est désormais écoulé à plus de 150 millions d'exemplaires ! Un chiffre astronomique qui, pour rappel, place le jeu à la deuxième marche du podium des jeux les plus vendus de tous les temps. Minecraft reste loin devant avec 200 millions de jeux écoulés.



Selon le rapport, même à l'heure actuelle, il y a toujours autant de nouveaux joueurs qui viennent découvrir GTA Online. Au cas où vous l'aurez oublié, GTA V en version next-gen sortira le 11 novembre sur PS5 & Xbox Series. De quoi encore une fois prolonger la durée de vie du jeu et attirer toujours plus de joueurs. Par contre, cela signifie surtout que nous ne sommes pas près de jouer à GTA 6.



Avant de partir, n'oublions pas de toucher un petit mot sur Red Dead Redemption II qui il est vrai n'est pas aussi populaire que GTA V (sûrement par rapport à l'époque du jeu) mais qui reste tout de même un carton mondial. Sorti fin 2018, le jeu s'est pour le moment vendu presque 40 millions de fois.



Pour le coup, si le monde Online attire moins les foules, que dire du mode solo (campagne) qui est un véritable chef-d’œuvre et une claque vidéoludique dont on se rappellera longtemps. Rien que de penser à la sortie de GTA 6 ou de Red Dead Redemption 3, les frissons débarquent.