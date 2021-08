WhatsApp annonce "Vue unique" des photos et vidéos qui s'autodétruisent

Julien Russo

C'était jusqu'ici l'une des forces de Snapchat et Facebook Messenger, désormais l'autodestruction des photos et vidéos s'invite sur WhatsApp. La populaire messagerie instantanée vient d'annoncer le déploiement dès aujourd'hui de la fonction "Vue unique", un nouveau type d'envoi de contenus qui permet à votre destinataire de voir une fois la photo ou vidéo, pas plus !

Disponibilité imminente

Cela fait plusieurs années que la communauté des utilisateurs de WhatsApp demande l'intégration des messages temporaires, comprenez par là, des messages qui sont disponibles sur une durée déterminée et qui deviennent inaccessibles après la lecture.

Comme WhatsApp est le genre d'application qui écoute les demandes de ses fidèles, les développeurs ont étudié cette possibilité, l'ont testé pendant plusieurs mois et viennent de l'approuver pour une disponibilité sur l'application iOS et Android.



"Vue unique" va reprendre le même fonctionnement que Snapchat, mais uniquement pour les photos et vidéos.

Quand vous procéderez à l'envoi du contenu, vous aurez la confirmation de la distribution puis la confirmation que votre photo/vidéo a été ouverte par votre correspondant !

Dans son communiqué, WhatsApp a confirmé son intention de maintenir le chiffrement des photos et vidéos envoyés avec l'option "Vue unique", tout comme les messages classiques seulement vous et votre correspondant pourrez voir le contenu.

Pour cette nouvelle option, WhatsApp a mis en place plusieurs règles :

Il sera impossible d'enregistrer la photo ou la vidéo dans l'application Photos de son smartphone.

Votre destinataire ne pourra afficher la photo ou la vidéo qu'une fois.

Ne vous attendez pas à pouvoir transférer, enregistrer, partager ou marquer comme important un contenu envoyé via Vue unique.

La confirmation d'ouverture fonctionnera uniquement si votre destinataire n'a pas désactivé la confirmation de lecture.

Si votre destinataire n'ouvre pas votre photo ou vidéo envoyé via "Vue unique", le message s'autodétruira automatiquement au bout de 14 jours.

Il sera indispensable de sélectionner l'option "Vue unique" à chaque fois que vous vous apprêtez à valider l'envoi d'une photo ou d'une vidéo.

Le média à vue unique peut être restauré à partir de la sauvegarde si le message n'est pas ouvert au moment de celle-ci. Si la photo ou la vidéo a déjà été ouverte, le média ne sera pas inclus dans la sauvegarde et ne pourra pas être restauré.

Comparé à Snapchat, "Vue unique" de WhatsApp a un énorme point faible : l'application ne vous avertira pas si votre destinataire réalise une capture d'écran pendant la consultation, même résultat avec l'enregistrement d'écran. Un détail qui fait soudainement perdre tout l'intérêt envers la fonctionnalité !

Comment activer la "Vue unique" ?

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, dans le champ où vous écrivez le message qui accompagne la photo/vidéo, vous avez un petit "1", quand vous appuierez dessus, le mode auto-destruction s'activera immédiatement.

Le lancement de "Vue unique" est effectué depuis ce midi. La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, si vous ne l'avez pas encore, vérifiez si vous avez bien la dernière version de WhatsApp sur iOS et Android. Si c'est le cas, il suffit de patienter.



