Apple Music for Artists propose le partage des statistiques d'écoutes

Hier à 22:45

Julien Russo

Les artistes présents sur Apple Music peuvent suivre les statistiques de leurs morceaux, albums et clips vidéos directement dans l'application Apple Music for Artists. Il s'agit en quelque sorte d'un tableau de bord pour suivre la popularité de ses titres. Apple vient d'annoncer une fonctionnalité de partage à l'intérieur de l'app, il est maintenant possible de publier sur les réseaux sociaux ses statistiques !

Apple Music for Artists s'améliore

Vouloir partager son succès est tout à fait normal, quand nous remportons des victoires et que le travail a enfin payé, nous aimons montrer au monde entier que nous avons réussi !

Sur Apple Music, les artistes sont en concurrence avec des millions d'autres tout aussi talentueux les uns que les autres, si certains s'en sortent bien avec des millions d'écoutes tous les mois, pour d'autres, c’est un peu plus difficile.



Dans Apple Music for Artists, la firme de Cupertino va proposer de partager ses statistiques : le nombre d'écoutes de leur dernier titre depuis qu'il est disponible, le classement des meilleurs morceaux, le nombre d'écoutes sur un album... Les possibilités seront nombreuses !

Il sera possible de partager les données directement sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que tous les autres réseaux où l'artiste garde le lien avec sa communauté.

Le partage des statistiques est avantageux, puisqu'en publiant ce qu'ils voient dans leur espace personnel sur Apple Music for Artists, les artistes vont pouvoir mobiliser leurs fans à écouter leurs musiques sur Apple Music.

Quand il y a beaucoup d'écoutes, cela peut motiver de nouvelles personnes à découvrir les morceaux (puisque comme on dit le monde amène le monde) et dans le sens contraire, cela peut permettre de créer "une vague de soutien" pour faire évoluer ses statistiques sur Apple Music.



Le partage des statistiques est disponible dès maintenant sur l'application Apple Music for Artists, elle est gratuite et accessible à toute personne qui a minimum 1 titre disponible sur Apple Music, Shazam ou iTunes.