iPhone 13 : voici tout ce que nous savons grâce aux rumeurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

5



Apple présentera le moins prochain les iPhone 13, comme chaque année, nous apprenons à l'avance plusieurs détails grâce aux nombreuses rumeurs qui fuitent des chaînes d'approvisionnement en Chine. À quelques semaines de l'Apple Event de la rentrée, nous vous avons concocté un petit résumé des rumeurs les plus fiables sur les iPhone 13.

Le nom "iPhone 13" avec toujours 4 modèles

Selon certaines rumeurs, l'Apple Park se serait inquiété à propos du nom de la prochaine génération d'iPhone. Le géant californien a conscience que le chiffre "13" est évité par des millions de personnes dans le monde, le "13" représente la malchance dans la religion chrétienne.

Si Apple sait que cela risque de faire perdre des ventes, l'entreprise compte malgré tout utiliser le nom "iPhone 13", c'est après tout la suite logique à la numérotation des modèles : "iPhone 11", "iPhone 12" et... "iPhone 13" !



Les indiscrétions autour des modèles ont confirmé unanimement qu'Apple va renouveler les quatre modèles déjà existants, autrement dit on retrouvera un : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Pour Apple, ce système est la meilleure solution pour que l'iPhone convienne à un très large profil de consommateurs, d'ailleurs on le voit sur les ventes : c'est bénéfique !

L'écran 120 Hz

La grande nouveauté des iPhone 13 va être l'écran ProMotion, celui-ci aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il s'agit d'une révolution dans la gamme iPhone puisque jusqu'ici tous les iPhone commercialisés ont tous été en 60 Hz.

La concurrence a été plus haut et Apple n'a pas le choix : il faut suivre.



Selon les indiscrétions, tous les iPhone n'auront pas cet écran, voici comment cela devrait s'organiser :

L'iPhone 13 mini aura un écran OLED de 5,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

L'iPhone 13 aura un écran OLED de 6,1 pouces avec le ProMotion 120 Hz (Attention : certaines rumeurs sont très hésitantes à ce sujet) .

. L'iPhone 13 Pro aura un écran OLED de 6,1 pouces avec le ProMotion 120 Hz

L'iPhone 13 Pro Max aura un écran OLED de 6,7 pouces avec le ProMotion 120 Hz

Les iPhone 13 pourraient aussi embarquer une nouvelle technologie d'affichage LTPO, l'objectif ici serait de réduire la consommation d'énergie. Aujourd'hui, un écran OLED de smartphone est ce qui grignote le plus vos pourcentages de batterie au quotidien, pour chaque constructeur l'écran est devenu un challenge pour l'autonomie.

Autre information intéressante (mais à prendre avec des pincettes), c'est le always-on. Apple pourrait l’intégrer avec les iPhone 13 le même système que sur les dernières Apple Watch : un écran qui ne s'éteint jamais. D'après des observations sur les smartphones Android qui proposent cette fonctionnalité, il n'y aurait aucune raison de paniquer sur l'autonomie, la perte serait quasiment inexistante.

Une compatibilité avec la charge 25W

L'iPhone n'est pas réputé pour avoir une charge très rapide. Ce choix est volontaire, Apple souhaite préserver avant tout la durée de vie de votre batterie et cela passe par une recharge plus lente.

La firme de Cupertino pourrait malgré tout augmenter un peu la vitesse de recharge par câble, ça passerait de 20W à 25W. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagné.

Le design

Un copier-coller. Ne vous attendez pas à un changement majeur sur le design des iPhone 13, ils reprendront exactement les mêmes formes que les iPhone 12. Certaines rumeurs ont parlé d'une épaisseur légèrement plus importante, mais tellement minime que dans la prise en main et visuellement, cela sera imperceptible !



À noter qu'il pourrait y avoir quelques modifications très discrètes sur la conception des iPhone 13, le dos pourrait être plus "raffiné" et les bosses de l'appareil photo encore plus imposantes. Ce qui risque de ne pas être au goût de tout le monde...



Les iPhone 13 marqueraient l'arrivée d'une nouvelle finition.

On a dit il y a tout juste 9 mois que les iPhone 13 adopteraient la couleur marron, qui est magnifique.

L'appareil photo

Le LiDAR est aujourd'hui exclusivement présent sur les modèles "Pro" des iPhone 12, des rapports ont mentionné l'éventualité qu'Apple propose le LiDAR sur les iPhone 13 mini et iPhone 13.

À la suite de cette annonce, d'autres rumeurs ont affirmé que ce ne sera pas le cas, le LiDAR est un composant qui coûte extrêmement cher et il n'est pas envisageable pour Apple de réduire sa marge de bénéfice.

Alors le LiDAR sera-t-il disponible sur les iPhone 13 mini et iPhone 13 ? C'est probablement l'information la plus incertaine à l'heure actuelle.



Toujours sur l'appareil photo, l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max vont connaître des améliorations. Ils devraient tous les deux bénéficier d'un appareil photo ultra-large de nouvelle génération, les indiscrétions parlent d'un passage de 5P (f/2.4) et d'une mise au point fixe (FF) à 6P (f/1.8) et à une mise au point automatique (AF).



Pour conclure sur l'appareil photo, Apple devrait inclure de nouvelles fonctionnalités d'astrophotographie.

Mais qu'est-ce que cela ?

Comme son nom l'indique : astro -> astronomie, il s'agit des photographies du ciel en pleine nuit. Apple souhaite que les utilisateurs qui prennent des photos du ciel la nuit fassent les plus belles photos. Les iPhone 13 pourraient être capables de détecter la lune ou les étoiles, un traitement logiciel viendrait après intervenir pour mettre en place des temps d'exposition plus longs et un traitement global pour améliorer la netteté de la photo.

Un stockage de 1 To ?

Les analystes sont extrêmement divisés à ce sujet !

Certains qui sont bien renseignés ont eu la confirmation mot pour mot que les iPhone 13 auront une option de stockage de 1 To, d'autres ont eu l'information que cela était absurde et ne devrait pas arriver avant quelques années.



Pour l'instant, il est impossible d'être sûr à 100% qu'un stockage de 1 To sera annoncé. À noter que si Apple ne propose pas de 1 To, vous retrouverez les mêmes capacités que les iPhone 12 : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

La puce A15

Sans surprise, Apple intègrera la puce A15 dans les iPhone 13.

Il s'agira d'une puce nouvelle génération avec plus de puissance et probablement un petit gain sur l'économie d'énergie.

La gravure sera toujours effectuée en 5nm, TSMC n'est pas prêt pour passer au 4nm ou 3nm, il faut être encore patient.

Le modem 5G

Les iPhone 13 auront un modem 5G encore plus performant. Les indiscrétions ont mentionné le Qualcomm Snapdragon X60, il est décrit comme un modem 5G intelligent, capable de gérer simultanément les données 5G issues des bandes mmWave et inférieure à 6 GHz. Pour l'utilisateur, la différence sera flagrante lors de la navigation internet, le téléchargement de contenus et les jeux en réseau. La latence va diminuer et le gain de vitesse sera très important (sous réserve que la couverture de l'opérateur soit correcte).



Le fait de combiner les deux bandes va être quelque chose d'incroyable, puisque le mmWave permet d'obtenir des débits très rapides à courte distance et la 5G inférieure à 6 GHz est un peu moins réactif, mais possède l'avantage de la portée. Résultat, la gestion des deux bandes en même temps est l'assurance de profiter d''une 5G au top de sa forme !

Les prix

Ne vous inquiétez pas, les prix des iPhone 13 ne vont pas se mettre à exploser. Apple souhaite maintenir le même prix qu'avec les iPhone 12, autrement dit nous devrions avoir :

L'iPhone 13 mini à partir de 809€

L'iPhone 13 à partir de 909€

L'iPhone 13 Pro à partir de 1 159€

L'iPhone 13 Pro Max à partir de 1 259€

Comme vous avez pu le remarquer, cette grille tarifaire reste la même depuis déjà pas mal de temps. Il pourrait bien s'agir de la limite définitive des prix pour la gamme iPhone, sauf cas exceptionnel, les iPhone ne devraient plus évoluer au niveau des tarifs dans les prochaines années.