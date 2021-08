Spotify : AirPlay 2 sur l'application iOS ce n'est pas pour tout de suite

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Si vous êtes familier avec le mot AirPlay, mais que vous ne savez pas précisément à quoi consiste AirPlay 2, il s'agit de la possibilité de distribuer un flux audio vers plusieurs appareils compatibles en simultanée. Ce nouveau protocole est impressionnant pour créer un environnement unique quand vous êtes chez vous.

Spotify n'est pas encore prêt

Pour que AirPlay 2 soit opérationnel, il faut que la source (l'application) et que l'appareil de réception (l'enceinte, le téléviseur...) soit compatible tous les deux avec le dernier protocole disponible depuis mai 2018 avec iOS 11.4.

Si les abonnés Apple Music en profitent depuis déjà longtemps, pour d'autres services de streaming comme Spotify, ça prend plus de temps.



Dans un message sur le forum d'entraide officiel, un représentant de Spotify a répondu à une question qui demandait "quand est-ce que le AirPlay 2 sera disponible pour les abonnés Spotify ?".

La suspension de l'intégration de l'AirPlay 2 a ouvertement été mentionnée dans le message de réponse, le représentant a expliqué que pour l'instant le projet était mis en pause.

Cette raison provient du fait que l'équipe de développeurs de Spotify rencontre des difficultés avec la compatibilité des pilotes audio. Sans entrer dans les détails, le représentant à confirmer que proposer l'AirPlay 2 est toujours un objectif, mais pour le faire, il va déjà falloir dépasser ce blocage technique.

Nous avons discuté de cette idée en interne et, bien que nous travaillions à la prise en charge d'AirPlay2 de manière appropriée, nous avons décidé de la fermer pour le moment.

La raison en est qu'en raison des problèmes de compatibilité des pilotes audio, cela semble être un projet plus important que nous ne serons pas en mesure de terminer dans un avenir prévisible.

En ce qui concerne l'arrivée de Spotify sur le HomePod, c'est toujours silence radio. Apple propose aux services de streaming de donner l'accès à leur catalogue directement via la commande vocale "Dis Siri" du HomePod, Deezer le propose depuis 3 mois, mais chez Spotify là non plus on ne semble pas être pressé.



Décidément, il est difficile de comprendre Spotify parfois...

La firme suédoise se plaignait à la Commission européenne en mars 2019 en expliquant qu'Apple "verrouillait l'accès à Siri, le HomePod et l'Apple Watch", quand la porte s'ouvre enfin, l'entreprise ne se presse pas plus que cela pour saisir l'opportunité !

Finalement, être abonné Apple Music quand on est dans l'écosystème Apple, c'est une meilleure idée pour profiter d'une meilleure expérience utilisateur.

