Bon plan : le Beats Solo Pro sans fil est en promotion sur Amazon (-33%)

L'AirPods Max vous intéresse, mais vous n'avez pas envie de dépenser plus de 500 euros dans un casque pour écouter de la musique ou même travailler ? Ne vous inquiétez pas, il existe plein d'alternatives moins chères et les plus intéressantes se trouvent chez Apple... avec l'étiquette Beats !

Le Beats Solo Pro en promotion

Si vous êtes en recherche d'un nouveau casque, regardez bien ce bon plan puisqu'il va probablement attirer votre attention.

Le Beats Solo Pro normalement commercialisé au prix de 299,95€ connaît actuellement une promotion exceptionnelle sur Amazon, vous pouvez le retrouver au prix de 201,16€ ce qui représente tout de même une réduction de -33%.

C'est le genre de chose qu'on voit rarement avec les produits Apple, à la limite uniquement pendant les événements comme le Black Friday, l'Amazon Prime Day...



Le Beats Solo Pro est aujourd'hui l'un des meilleurs casques sur le marché, vous retrouvez plusieurs arguments très convaincants.

À commencer par la réduction active du bruit, le casque se sert des micros pour supprimer les bruits ambiants avec une analyse audio en temps réel. Cela vous permet de mieux vous concentrer sur votre musique et de l'écouter moins fort puisque vous ne serez plus dérangé par ce qui se passe autour de vous !



Vous retrouvez également un mode Transparence, en seulement 1 seconde, vous pouvez quitter votre univers pour retourner dans le monde réel. Un véritable avantage quand quelqu'un vous parle, vous n'aurez pas besoin de retirer le casque de votre tête.

Niveau autonomie, Apple annonce que vous pourrez lire de la musique jusqu'à 40 heures sans interruption, mais avec le mode Transprence et Réduction active du bruit désactivé. Avec l'un des 2 modes activé, l'autonomie se divise quasiment en 2 et passe à 22 heures, ce qui est normal puisque la réduction active du bruit et le mode Transprence fonctionne avec les micros activé en permanence !



Autre détail important concernant l'autonomie, c'est le temps de charge. Imaginez-vous en retard le matin pour aller au travail, il vous faudra seulement 10 minutes de charge pour obtenir 3 heures de lecture, ce qui vous permettra d'écouter de la musique dans les transports pour l'aller et le retour. Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas se passer d'un casque à réduction de bruit pour éviter les gens aux téléphones et les enfants qui hurlent dans les transports, bienvenue au club, nous sommes pareils à la rédaction.



Dernière information "capitale", c'est l'intégration de la puce H1, vous pourrez obtenir une association plus simple avec vos appareils Apple, mais aussi utiliser la fonctionnalité "Dis Siri". Pouvoir interagir avec l'assistant vocal d'Apple sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton du casque ou sortir l'iPhone de sa poche, c'est vraiment la classe !

Les détails à connaître

Le Beats Solo Pro peut servir pour le gaming , cependant pour obtenir un temps de latence optimal, il est fortement conseillé d'utiliser un câble Lightning vers mini-jack 3,5 mm vendu séparément.

, cependant pour obtenir un temps de latence optimal, il est fortement conseillé d'utiliser un câble Lightning vers mini-jack 3,5 mm vendu séparément. Vous pourrez allumer et éteindre votre Solo Pro en le dépliant et le pliant. Il n'y a pas de bouton dédié à l'extinction .

. Le contrôle de la musique est possible via des commandes sur l'oreillette droite du Solo Pro.

sur l'oreillette droite du Solo Pro. Le Beats Solo Pro dispose de 2 micros beamforming (avec filtrage spatial). Vous avez aussi un accéléromètre qui a pour mission de détecter la voix pour une clarté vocale optimale.

(avec filtrage spatial). Vous avez aussi un qui a pour mission de détecter la voix pour une clarté vocale optimale. La détection du Solo Pro sur l'iPhone se réalise comme les AirPods 2, Pro et Max. Pour les appareils sous Android, la connexion sera manuelle dans les réglages (eh oui, c'est ça de ne pas être dans l'écosystème Apple...).

