Voici les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 en photo et vidéo

Il y a 8 heures (Màj il y a 6 heures)

Alban Martin

1



Mise à jour : Samsung a officialisé ses deux nouveaux téléphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Tous les détails en fin d'article.



Si nous sommes à quelques heures de la conférence Unpacked de Samsung, les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont déjà visibles sur Youtube. En effet, une fuite signé Ben Geskin qui officiait autrefois aussi sur les produits Apple (mais qui a arrêté parce que la firme les attaque en permanence nous a-t-il dit sur Twitter), permet de voir les deux smartphones pliables en action. Finalement, il ne restera que les Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4 à découvrir à 16 heures.

Première vidéo pour les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Dans sa vidéo de prise en main, Geskin ne lésine pas sur les détails à propos des futurs flagships de la marque sud-coréenne qui avait déjà vu fuiter la fiche technique et le prix. L'occasion de découvrir la finition, les modifications apportées et le système de pliage.

Le plus cher, le Galaxy Z Fold 3, ressemble toujours au modèle précédent (qui était déjà très proche du premier Fold) avec un look premium mais surtout un capteur selfie intégré à l’écran. Assez discret, il se remarque plus quand les couleurs affichées sont claires. Ce n'est pas aussi épatant que sur le Mix 4 de Xiaomi. Pour le reste, le Fold 3 fonctionne de la même manière que le Fold 2 avec un écran qui s'allume dès qu'on le déplie. La charnière aurait été renforcée, mais aucun moyen de le vérifier ici.



Pour ce qui est du Galaxy Z Flip 3, Samsung n'a pas non plus révolutionné le téléphone malgré un nouveau design lorsque le clapet est refermé. On remarque une large bande noire qui traverse la coque avec deux capteurs photos et un écran secondaire largement agrandi par rapport au précédent modèle.

Voilà, il n'y a plus qu'à attendre l'annonce officielle de Samsung. Nous mettrons à jour l'article avec toutes les nouveautés.



Mise à jour de 16h : Samsung a dévoilé ses nouveautés, voici le résumé :

Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 est donc officiel, sans révolution. Par contre Samsung a confirmé que le Note 2021 n'existerait pas et c'est le Fold 3 qui hérite du S-Pen.

Le Galaxy Z Fold 3 propose une petite mise à jour technique. On trouve notamment deux dalles Super AMOLED, une extérieure de 6,2 pouces de 2268 x 832 pixels à 120 Hz et une intérieure pliable de 7,6 pouces de 2208 x 1768 pixels, en 120 Hz également. La partie hérite de la caméra sous la dalle, et le SoC passe à la puce Snapdragon 888 avec 12 G de RAM.



Mais c'est bien le S-Pen à 49€ ou 99€ selon le modèle qui intéressera les fans de la marque, bien que le Fold 3 n'ait pas d'emplacement pour l'accueillir. Dommage, mais compréhensible vu que la bêta fait 67,1 x 158,2 x 16 mm et même 128,1 x 158,2 x 6,4 mm une fois déplié, pour 271 grammes. L'ensemble est certifié IPX8, c'est mieux.



Le prix ? 1799€ minimum !

Z Flip 3

Ensuite, Samsung a dévoilé le Galaxy Flip 3, un entre-deux. Equipé de la même puce Snapdragon 888, le téléphone pliable offre la 5G et des performances de haute volée malgré 4 Go de RAM en moins (8 Go donc).

On retrouve un écran principal AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution de 2640 x 1080 pixels, qui se rafraîchit aussi à 120 Hz. Mais surtout, le constructeur coréen a largement amélioré la résistance du Flip 3, jusqu’à 80 % plus solide que son prédécesseur, ainsi qu'une certification IPX8.



Côté photo, le téléphone offre les mêmes composants qu'un iPhone 12 avec un capteur frontal de 10 Mp et à l'arrière un capteur ultra grand-angle de 12 Mp, ainsi qu’un capteur grand-angle de 12 Mp.



C'est finalement surtout le design qui change ici avec des coins arrondis plus doux et la large bande arrière vue sur la vidéo fuitée ce matin qui accueille à la fois les deux capteurs photo et l’écran secondaire. La dalle arrière est 4 fois plus grande que sur le Flip précédent, ce qui le rend utilisable pour voir les dernières notifications ainsi que les widgets en cours d’utilisation.



Plié, le Flip 3 affiche des dimensions de 72,2 x 86,4 x 17,1 mm, alors que déplié il fait 72,2 x 166 x 6,9 mm. L'ensemble pèse 183 grammes.



Le Galaxy Z Flip 3 nous parait le plus intéressant avec son gabarit compact et son prix correct de 1059€, soit 500€ de moins que son ainé.

Les deux smartphones seront en vente le 27 août après deux semaines de précommande.