Voici les premières images des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Fold 4

L'année dernière, Samsung a promis de faire des téléphones pliables un produit grand public, sous-entendu en améliorant ses produits et en baissant le prix. Avec la troisième génération, notamment le Z Flip 3, le constructeur coréen a fait savoir que plus de personnes ont changé de marque pour ce modèle que tout autre appareil de la gamme. La société s'apprête à dévoiler ses prochains téléphones pliables dans quelques jours, mais ceux qui veulent savoir à quoi s'attendre peuvent jeter un coup d'œil aux téléphones à venir grâce à ce qui semble être des photos marketing divulguées par Evan Blass. Il a posté des images des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 dans différentes couleurs et posés sous différents angles sur 91Mobiles.

Voici le Z Flip 4 et le Z Fold 4

D'après les rendus, le Z Flip 4 sera disponible en violet, bleu, noir et or. Quant au Z Fold 4, il sera disponible en noir, gris foncé et ce qui semble être du beige. En surface, ils semblent à peu près identiques à la génération actuelle d'appareils pliables, et il n'y a pas de différence flagrante dans le design. Nous découvrirons probablement les différences subtiles entre eux après le lancement officiel des appareils par Samsung.



Comme vous pouvez le constater, les images ne montrent pas exactement si le Fold 4 a la caméra selfie sous l'écran de son prédécesseur et s'il aura enfin un emplacement pour le S Pen. Depuis que le Z Fold 3 prend en charge la saisie du S Pen de Samsung, il y a eu des spéculations selon lesquelles la prochaine version aura un emplacement pour le stylet. Cependant, les rapports récents se contredisent sur ce point.



Le mieux reste donc d'attendre l'annonce officielle de Samsung. Cela tombe bien, son prochain événement Unpacked est prévu pour le 10 août. Du côté d'Apple, on attend toujours un iPhone Fold ou iPhone Flip...



Pour l'instant, vous pouvez consulter les rendus de fuite du Z Fold 4 puis du Z Flip 4 ci-dessous :