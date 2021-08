TousAntiCovid : le QR Code sur un widget et l'Apple Watch

Medhi Naitmazi

Si vous vivez en France, vous n'êtes pas sans savoir que vivre sans l'application TousAntiCovid est devenu difficile. Pour ceux qui veulent aller dans des lieux publiques tels que les restaurants, les avions ou autre, il faut présenter un passeport sanitaire en règle. Et comme nous vous l'expliquions le mois dernier, l'app du gouvernement permet de stocker le sésame sous la forme d'un QR Code.

Avec la version 3.7 de ce jour, TousAntiCovid permet d'afficher le data matrix directement sur l'écran verrouillé avec un widget mais aussi sur l'Apple Watch avec la nouvelle extension.

TousAntiCovid passe à l'Apple Watch

Alors que le widget (iOS 14) est disponible depuis quelques jours pour avoir son certificat rapidement sous la main, l'extension pour la montre d'Apple est toute nouvelle. En un instant, vous avez le QR Code qui s'affiche et qu'on peut présenter à une personne contrôlant les données via TousAntiCovid Verif.



Pour cela, il faut avoir mis un certificat en favori dans l'app iOS et watchOS 7.4 sur la montre. Ensuite, la déclinaison Apple Watch fait le reste. C'est la seule fonctionnalité de cette version qui pourrait évoluer dans le temps. A noter qu'une complication peut être ajoutée sur certains cadrans pour y accéder encore plus vite.

Alors que le traçage des contacts est loin d'avoir donné satisfaction en France - rappelons que l'app n'utilise pas le système proposé par Apple / Google, le gouvernement met le paquet sur la partie gestion des données de santé au sein du service. Du coup, seules les personnes ayant été vaccinées ou se faisant tester ont une utilité à télécharger l'application.

