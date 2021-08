iPhone 13 : un rapport confirme le prix, la batterie améliorée, la 5G mmWave...

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Dans quelques semaines, Tim Cook va monter sur scène pour présenter au monde entier les nouveaux... iPhone 13. Un nouveau rapport de la société de recherche taïwanaise TrendForce apporte plusieurs informations précieuses en ce qui concerne les prochains iPhone.

Enfin une batterie plus performante sur l'iPhone 13

Vous l'avez vu à de multiples reprises, la grosse nouveauté des futurs iPhone 13 va être l'intégration d'un écran ProMotion de 120 Hz, un rafraîchissement d'image plus élevé qui permettra un meilleur confort lors des sessions gaming.

Cependant, d'autres nouveautés vont aussi débarquer, dont des changements très attendus par la communauté Apple !



Selon le rapport, il ne fait aucun doute que les futurs iPhone vont proposer des batteries plus grandes, ce qui devrait aider l'iPhone à mieux gérer son autonomie face à un nouvel écran très gourmand en énergie.

Est-ce qu'il y aura un gain pour l'utilisateur ? Ce n'est pas sûr puisqu'entre le nouveau modem 5G et l'écran 120 Hz, la batterie devrait déjà être énormément sollicitée. Dans un sens, heureusement qu'Apple a compris que la batterie actuelle des iPhone 12 ne pourrait pas convenir sur les iPhone 13.

L'iPhone 13 verra sa carte de circuit de charge passer de l'ancien modèle de PCB rigide et flexible à un nouveau modèle combinant SiP et PCB flexible. Le gain de place que permet ce nouveau design se traduira probablement aussi par une augmentation de la capacité de la batterie.

Sans surprise, le rapport confirme à 100% le passage vers la puce A15 (avec une gravure en 5nm), selon la déclaration de la société de recherche, les clients risquent d'être surpris des performances et de la consommation très réduite de cette nouvelle puce. Les iPhone 13 pourraient facilement ridiculiser les dernières générations de smartphones de Samsung, Xiaomi... Apple aurait placé la barre très haute pour être sur la première place du podium du "smartphone le plus rapide".



Les iPhone 13 marqueront aussi l'entrée d'un nouveau modem 5G, plusieurs pays vont enfin pouvoir profiter du mmWave 5G (dont la France). Le mmWave (aussi appelé ondes radio millimétriques) permet des débits descendants et montants bien plus importants quand vous êtes en 5G, bien sûr cette nouveauté est sous réserve que votre opérateur ait des antennes compatibles 5G mmWave.

Et le prix dans tout ça ?

C'est bien sympathique toutes ces bonnes nouvelles, mais Apple ne va pas augmenter les prix quand même !?

D'après TrendForce, il n'y a aucun risque de voir un prix à la hausse avec les iPhone 13, la firme de Cupertino ne devrait pas pour autant baisser les prix de ses prochains iPhone. L'entreprise se contentera de proposer la même grille tarifaire que les iPhone 12, autrement dit :

L'iPhone 13 mini sera à partir de 809€

L'iPhone 13 sera à partir de 909€

L'iPhone 13 Pro sera à partir de 1 159€

L'iPhone 13 Pro Max sera à partir de 1 259€

Le rapport explique tout de même que le maintien des prix est possible uniquement si Apple est "en mesure de contrôler efficacement les coûts de fabrication".