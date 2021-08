WhatsApp annonce le transfert des données entre iOS et Android

WhatsApp vient d'annoncer une fonctionnalité à venir qui permettra aux utilisateurs de transférer l'historique des discussions entre iOS et Android, résolvant ainsi un problème majeur pour les utilisateurs qui tentent de changer de plate-forme.

WhatsApp pense à ceux qui change d'OS mobile

Annoncée lors de l'événement Unpacked de Samsung qui a vu le dévoilement de nouveaux téléphones comme le Z Flip 3, la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp importe des historiques de discussion complets d'un système d'exploitation à un autre et inclut la prise en charge des photos et des mémos vocaux.



La messagerie appartenant à FaceBook a déclaré que la mise en œuvre était difficile car le service de messagerie est crypté de bout en bout et stocke les historiques localement. Selon l'entreprise, le système nécessite un "travail supplémentaire" de la part de toutes les parties concernées, y compris les développeurs de systèmes d'exploitation et les fabricants de matériel. On ne sait pas si WhatsApp a travaillé avec Apple pour faciliter la compatibilité iOS, mais ce serait fort probable.



La fonctionnalité devrait être déployée dans les semaines à venir avec une disponibilité initiale limitée aux appareils Samsung exécutant Android 10 et supérieur. D'autres appareils Android bénéficieront de cette capacité avant qu'elle ne se dirige vers iOS.



L'impact de l'outil sur le changement d'appareil est inconnu, mais le transfert des historiques de messagerie et de discussion fait partie des points les plus importantes lors du passage d'un système d'exploitation à l'autre.



Pour mémoire, Apple a commencé à travailler sur sa propre solution complète il y a des années et a publié en 2015 un outil de migration de contenu qui transfère les données de contact, de calendrier, de photo, de vidéo, de navigateur, d'e-mail et de SMS d'Android vers iOS.

