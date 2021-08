ZOOM : un nouveau mode Focus qui révolutionne les cours en ligne

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Décidément le mot "Focus" est à la mode en 2021, car après Apple, c'est au tour de Zoom de déployer un mode Focus qui aura comme objectif principal d'aider les enseignants qui pratiquent des cours en ligne et surtout en appel vidéo de groupe. Une fois activé, seul le professeur peut voir les caméras de tout le monde tandis que chaque élève ne voit plus que la caméra de l'animateur et donc du professeur, pratique non ?

ZOOM Focus : la révolution du cours en ligne ?

On pensait qu'il fallait attendre la sortie d'iOS 15 pour manipuler un mode nommé Focus, mais Zoom semble avoir pris les devants. Pas plus tard qu'hier, la plateforme a annoncé via un article de blog destiné aux enfants/étudiants et à l'apprentissage qu'elle déployait pour tous, un nouveau mode qui se nomme Focus.



L'objectif ici, permettre aux étudiants qui pratiquent des cours en ligne de rester "focus" sur le cours en question et ne pas être distrait par un tas d'autres choses.



Comme on l'a répété des dizaines de fois cette année, la pandémie a en quelque sorte aidé au développement des cours en ligne et les applications de visio comme Zoom ont pu en profiter un maximum.

Une fois activés, les participants d'un appel vidéo ne verront plus les caméras des autres, mais seulement celle de l'animateur ou le professeur dans ce cas précis. En revanche, l'hôte aura bien évidemment toujours une vue globale sur tout le monde.

Le mode Focus permet aux enseignants de voir les vidéos de leurs élèves et aux élèves de voir leurs enseignants sans voir les autres participants de la classe. Avec cette fonctionnalité, les enseignants peuvent superviser leur classe, mais les élèves ne seront pas distraits par les flux vidéo de leurs pairs ou se sentiront gênés d'allumer leur propre caméra.

Focus est activable partout et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Plus" affiché à l'écran lors de l'appel. Bien évidemment, même s'il porte le même nom que le mode d'Apple il est globalement très différent et adapté à Zoom. Le point commun étant d'aider la personne concernée à rester plus facilement concentrée.

Pour rappel sur iOS 15, grâce à Focus, il sera possible de créer différents profils au cours de notre journée pour que les notifications, appels... s'adaptent en fonction des moments où vous souhaitez être dérangé ou non.