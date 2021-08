Apple met à jour la Siri Remote de l'Apple TV 4K 2021

Hier à 22:59

Julien Russo

Depuis un peu plus d'une heure, les propriétaires d'Apple TV 4K de dernière génération peuvent profiter d'une nouvelle mise à jour pour la Siri Remote. Apple vient de publier sur ses serveurs le firmware numéroté 9M6772, la précédente était la version 9M6336.

Nouveau firmware disponible

Chez Apple, même les télécommandes ont le droit à leur propre version logicielle, c'est le cas de la nouvelle Siri Remote 2021 qui est incluse dans le packaging de la dernière Apple TV 4K.

La firme de Cupertino a annoncé avoir mis en ligne une mise à jour visant à améliorer la stabilité, la réactivité et les performances globales de la Siri Remote.

Dans la version 9M6772, aucune nouveauté n'a été ajoutée, on ne retrouve pas de nouvelles combinaisons de touches ou encore la prise en charge de nouveaux gestes.

Il s'agit vraiment que d'une mise à jour corrective pour optimiser l'expérience utilisateur !

En ce qui concerne l'installation de la mise à jour, vous n'avez rien à faire, dès que vous allumez votre Apple TV 4K et que la Siri Remote se connecte, celle-ci va automatiquement faire une vérification pour voir si une nouvelle mise à jour est disponible. Dès qu'elle s'apercevra qu'une version logicielle plus récente est prête, elle se téléchargera puis s'installera automatiquement, comme avec les AirPods.