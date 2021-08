Les fournisseurs s'attendent à une demande plus importante pour l'USB-C

Il y a 6 heures

William Teixeira

5



Apple a essayé de faire de la résistance en imposant le port Lightning sur ses produits, mais sans succès. La firme de Cupertino pourrait être contrainte dans quelques semaines à passer l'ensemble de ses appareils à de l'USB-C, une décision de la Commission européenne est en attente. Selon les fournisseurs, cette nouvelle législation qui concerne Apple (mais aussi les autres fabricants) pourrait conduire à une forte augmentation de la demande en USB-C.

Les fournisseurs se préparent à du changement

Présent chez quasiment tous les fabricants de smartphones, tablettes, ordinateurs portables... L'USB-C est une connectique conçue pour se démocratiser et devenir omniprésente sur tous nos appareils électroniques.

L'avantage d'une connectique unique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter une multitude de chargeurs ce qui peut après provoquer des déchets électroniques. Avoir une connectique unique, c'est l'assurance de pouvoir réutiliser à volonté le même chargeur jusqu'à que celui-ci soit épuisé.



Si Apple a d'importantes préoccupations envers la protection de l'environnement et prend des mesures permettant d'effacer progressivement son empreinte carbone et celle de ses partenaires, la firme de Cupertino ne change pas d'avis quant au déploiement de l'USB-C sur tous ses appareils.



La Commission européenne pourrait bientôt obliger Apple à introduire l'USB-C sur ses iPhone et autres produits qui possèdent toujours le port Lightning. Chez les fournisseurs, on se prépare déjà au "grand changement", selon un rapport de Digitimes, la nouvelle législation émise par l'Europe pourrait augmenter de 50% la demande liée à l'USB-C en 2021 et 2022.

Voici ce qu'explique le rapport :

Les maisons de conception de circuits intégrés basées à Taïwan sont généralement optimistes quant à l'adoption croissante à l'échelle mondiale des spécifications d'interface USB de type C, et s'attendent à ce que la demande mondiale de puces de type C augmente de plus de 50 % par rapport à l'année en 2021 et 2022 chacune, selon des sources de l'industrie.

Le rapport explique que la popularité de l'USB-C est nettement supérieure à celle du Lightning, la force de la connectique s'appuie essentiellement par sa prise en charge chez la majorité des constructeurs de smartphones. Comme on dit, plus on est nombreux, plus on est fort, cela représente à la perfection la comparaison USB-C Vs Lightning.



C'est au cours du mois prochain que la Commission européenne communiquera publiquement sa décision quant à l'instauration obligatoire de l'USB-C sur l'ensemble des appareils électroniques. Au total, il y a 27 pays de l'Union européenne qui pourraient prochainement voir ce changement majeur.