OFTV : l'application OnlyFans est disponible sur iOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

1



OFTV, voici les quatre lettres à taper dans l'App Store si vous souhaitez télécharger la toute nouvelle application iOS OnlyFans. Attention tout de même, si tout ce qui vous intéresse ce sont les contenus coquins, oubliez et passez votre chemin.

OnlyFans débarque sur l'App Store mais sans le contenu pour adulte

Inutile de vous faire un long discours sur l'objectif de la plateforme OnlyFans car, même si l'on sait que le but premier était de proposer un lieu aux personnes publiques (connues) pour partager du contenu de la vie quotidienne avec leurs fans, cela a vite tourné en réseau pour les adultes.



Pour être direct, des actrices porno, des streameuses, youtubeuses... ont créé un profil sur lequel il est possible d'accéder à des photos et vidéos interdites au moins de 18 ans contre une rémunération. C'est ainsi qu'est connue la plateforme OnlyFans à travers le monde mais cela n'empêche pas les créateurs d'avancer.

Dès aujourd'hui, l'application OnlyFans (OFTV) est disponible sur l'App Store. Bien évidemment, les contenus coquins sont interdits par Apple donc les dirigeants promettent que tout ce qui touche à ce domaine ne sera pas disponible sur l'application.



La plupart se demanderons alors quel est le but de cette application mais comme le souligne le communiqué officiel, tous ceux qui proposent des thèmes comme la musique, le sport, la cuisine... seront autorisés à diffuser du contenu.



À voir donc s'il n'y aura pas de dérapages et surtout si l'application fera un carton tout en interdisant les contenus qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui.

Télécharger l'app gratuite OFTV