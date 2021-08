Une preuve de vaccination sera demandée au CES 2022

Il y a 1 heure

Alban Martin

Il fallait s'y attendre, le prochain CES 2022 ne sera pas ouvert à tous. La Consumer Technology Association qui s'occupe de l'organisation vient d'annoncer qu'une preuve de vaccination contre la Covid-19 sera nécessaire pour passer les portes du salon high-tech de Las Vegas.

CES 2022 : préparez votre venue avec un passe sanitaire

Si cela n'étonne plus personne, il faut tout de même souligner que cette disposition seule n'est pas forcément suffisante. En effet, de nombreuses études montrent depuis quelques semaines que les personnes vaccinées peuvent être porteuses et contaminer les autres. Il aurait été peut-être plus intelligent d'exiger un test de moins de 24 heures afin d'ouvrir au plus grand nombre.

Voici ce qu'a déclaré Gary Shapiro, DG du CTA :

Sur la base de la science actuelle, nous comprenons que les vaccins nous offrent le meilleur espoir d’arrêter la propagation du Covid-19. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la pandémie en encourageant les vaccinations et en mettant en œuvre les bons protocoles de sécurité. Nous assumons notre responsabilité en exigeant une preuve de vaccination pour assister au CES 2022 à Las Vegas.

Pour ceux qui n'auraient pas été vaccinés, la CTA envisage également d'accepter la preuve d’un test d’anticorps positif comme sésame alternatif. Ce serait intéressant pour ceux qui ont été infectés et qui sont guéris et protégés. C'est aussi ce que demande de nombreux spécialistes en France et un peu partout dans le monde.

Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas qui abrite le CES depuis plus de 40 ans et avons hâte de voir de nombreux visages nouveaux et de retour. Des centaines de cadres nous ont dit à quel point ils avaient besoin du CES pour rencontrer des clients nouveaux et existants, trouver des partenaires, toucher les médias et découvrir l'innovation.

Bien évidemment, Shapiro se réserve le droit de modifier les protocoles en fonction de l'avancement de la pandémie d'ici la fin de l'année.



Si le CES de 2021 avait été seulement virtuel, l'édition 2022 sera donc un mélange entre les deux, un format déjà annoncé par d'autres grands salons. Rappelons que le CES 2022 se tiendra du 3 au 8 janvier 2022.