TSMC : 2022 sera l'année de l'investissement pour satisfaire plus de commandes

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Partenaire historique d'Apple de longue date, TSMC a décidé d'investir dans de nouvelles infrastructures en 2022. Cette décision est à la fois pour répondre aux nombreuses commandes d'Apple, mais aussi pour ses autres clients. La firme taïwanaise a dévoilé le montant qu'elle serait sur le point d'investir cette année, c'est spectaculaire !

Jusqu'à 44 milliards d'investissements

TSMC est le premier fondeur de puces dans le monde, l'entreprise compte bien le rester sur le long terme et fait tout pour se projeter dans l'avenir et récupérer de futurs contrats juteux comme c'est le cas chaque année avec Apple.

Afin de produire toujours plus de puces, TSMC a annoncé lors de ses derniers résultats trimestriels commencer la construction de nouvelles usines.

Sans donner plus de détails sur ses projets à venir, l'entreprise taïwanaise a expliqué que l'investissement en 2022 va être gigantesque, il serait entre 40 à 44 milliards de dollars, soit bien plus qu'en 2021 avec 30 milliards de dollars.

Cette augmentation dans l'investissement pourrait faire suite aux futurs besoins d'Apple comme la puce qu'on retrouvera dans le casque AR/VR, les Apple Glasses ou encore l'Apple Car.

Des résultats financiers de folie

Fournisseur exclusif des puces AX dans les iPhone, iPad et des puces MX dans les Mac, TSMC continue de réaliser des chiffres d'affaires spectaculaires. Cette bonne nouvelle est en partie grâce aux ventes des nouveaux iPhone et Mac, plus ça se vend et plus TSMC reçoit des commandes de la part d'Apple !

L'intensité exceptionnelle de la production dans les usines a permis au T4 2021 de générer un chiffre d'affaires 16% plus important que le T4 2020.

L'entreprise explique aussi enregistrer une croissance annuelle des revenus de 24,1%, Apple représente quand même un quart de cette belle croissance.



