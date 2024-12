TSMC enregistre une année 2024 record en bourse

L'année 2024 s'achève sur une note particulièrement positive pour TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Le géant taïwanais, partenaire historique d'Apple pour la production de ses puces, connaît sa meilleure performance boursière depuis 25 ans. Un succès qui illustre parfaitement l'engouement des investisseurs pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle.

Une année record portée par l'IA

TSMC affiche une progression spectaculaire de 84% de son cours en bourse sur l'année 2024, atteignant un nouveau sommet historique ce mardi. Cette performance exceptionnelle est largement attribuée à la position stratégique de l'entreprise dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. En tant que fournisseur principal de géants technologiques comme Nvidia, Apple et AMD, TSMC bénéficie directement de l'explosion des investissements dans le secteur de l'IA.

Les résultats financiers confirment cette dynamique positive avec une croissance attendue de 36% des ventes pour le dernier trimestre 2024. Plus impressionnant encore, la marge bénéficiaire brute devrait atteindre 58,3%, un niveau qui n'avait pas été observé depuis 2022. Comme le souligne Kevin Net, responsable des actions asiatiques chez Financière de L'Echiquier : "TSMC reste le meilleur moyen de jouer sur le thème de l'IA sans avoir à choisir un gagnant ou une technologie, à une valorisation raisonnable."

Un écosystème tech en pleine effervescence

Cette réussite de TSMC s'inscrit dans un contexte plus large de performances exceptionnelles pour les entreprises du secteur des semi-conducteurs. Broadcom, autre acteur majeur du secteur et partenaire d'Apple, a vu sa valorisation dépasser les 1000 milliards de dollars en 2024, rejoignant ainsi le club très fermé des mega-caps technologiques aux côtés d'Apple, Nvidia, Amazon et Alphabet.



Les perspectives restent particulièrement encourageantes pour 2025, avec plusieurs catalyseurs identifiés. Les analystes surveillent notamment la présentation de Nvidia au CES 2025 en janvier, qui pourrait avoir des répercussions positives sur l'ensemble du secteur. Pour Apple, cette situation est également favorable puisque son principal fournisseur de puces continue de démontrer sa capacité à innover et à maintenir son avance technologique, un élément crucial pour les futurs iPhone et Mac.



