Spotify HIFI est déjà présent dans l'app Android

Il y a 34 min

Alban Martin

Si Apple Music a doublé Spotify avec une offre lossless, le géant suédois ne compte pas se laisser faire et prépare activement un abonnement HiFi. Ce n'est plus un secret depuis février, et l'annonce d'une sortie dans les prochains mois.

Spotify HIFI : une sortie en septembre ?

Depuis qu'Apple a annoncé le mode Lossless gratuit pour tous les utilisateurs d'Apple Music, tous les regards sont tournés par Spotify qui fait office de bon dernier sur ce point. En effet, Amazon, Deezer, Tidal et autres proposent une offre haute fidélité. Spotify le sait et son application iPhone semble désormais prête.

Comme en mai dernier, un utilisateur de Reddit a fouiné dans l'app (cette fois sur Android) pour découvrir le tutoriel de présentation de la fonction HiFi. Même si il manque toujours la date de sortie, on peut deviner que cette option sera inclus dans Premium sans surcoût.

Cela confirme les dires de Spotify qui expliquait que ses abonnés Premium pourraient mettre à jour leur qualité sonore. On imagine que le fait qu’Apple n’augmente pas les tarifs a grandement joué.

Toujours est-il que l’app saura reconnaître les enceintes capables de restituer un son HiFi grâce à Spotify Connect.



Qui attend Spotify Hifi de pied ferme ? La sortie semble imminente.



