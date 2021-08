Elon Musk présente le Tesla Bot, un robot humanoïde

Surprise, Tesla travaille à la conception d'un robot humanoïde sobrement baptisé Tesla Bot ! C'est évidemment Elon Musk qui a révélé l'information lors de l'événement AI Day du constructeur automobile (et peut-être du futur constructeur de robots). Il est censé être amical, a-t-il dit, et être suffisamment lent et faible pour que vous puissiez le dépasser et le maîtriser – vous savez, juste au cas où le soulèvement des robots se produirait à l'avenir.

Un robot basé sur la technologie Tesla

Le Tesla Bot - nom de code "Optimus" - fonctionnera grâce à un système d'intelligence artificielle, un peu comme la technologie de pilote automatique de l'entreprise pour ses véhicules. Il sera conçu pour effectuer diverses tâches dangereuses et répétitives pour les humains et naviguer dans notre monde sans avoir à recevoir des instructions étape par étape. Musk a déclaré qu'il devrait être capable de suivre des commandes simples, telles que "S'il vous plaît, prenez ce boulon et attachez-le à la voiture avec cette clé." Il devrait également être en mesure d'aller faire les courses à l'épicerie du coin pour les propriétaires et d'effectuer d'autres tâches subalternes.



Le Teslabot sera équipé des mêmes caméras et capteurs qu'une voiture de la marque, avec également le fameux ordinateur FSD pour la partie intelligence qui traitera la "vision" du robot grâce à un apprentissage automatisé. L'autonomie de mouvement est au coeur du projet.

Alors que Musk n'a présenté qu'une image du robot lors de l'événement, la société a déjà une vision solide de ce à quoi ressemblera la machine. Il mesurera 1m72 de haut et pèsera 57 kg, grâce à l'utilisation de matériaux légers pour son corps, ainsi qu'un écran pour un visage qu'il pourra utiliser pour afficher des informations utiles. La machine pourra se déplacer à la vitesse maximum de 8 km/h, ce qui est juste un peu plus rapide que la vitesse de marche humaine moyenne, et aura la capacité de transporter des charges allant jusqu'à 20 kg.



Le patron de SpaceX et Tesla a présenté les possibilités offertes par ce robot comme un changement dans le monde: "Ceci, je pense, sera assez profond" en parlant du travail, avant d'ajouter « Et que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre ? ».



Musk a déclaré que la société prévoyait de présenter un prototype du Tesla Bot d'ici l'année prochaine, même si il faut toujours garder en tête que les retards sont légions pour des projets ambitieux comme celui-ci.



Voici la conférence de Musk sur Tesla Bot :