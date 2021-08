Jouez à Super Mario 64 sur iPhone, iPad, Mac, PC et Android

Medhi Naitmazi

Encore une fois, vous pouvez jouer à l'emblématique Super Mario 64 par le biais d'un navigateur Web sur presque n'importe quel appareil, y compris ceux d’Apple. Le site Web découle d'un projet GitHub appelé "Super Mario 64 decomp" et tourne merveilleusement bien sur un iPhone 12.

Super Mario 64, l’indémodable est disponible gratuitement sur toutes les plateformes

L’un des meilleurs Mario de tous les temps est plus que jouable dans Safari sur iPad, iPhone et Mac. On ne sait pas combien de temps Nintendo permettra à ce site de rester en ligne, mais il existe depuis plusieurs mois maintenant. Si vous voulez essayer cette aventure Mario sur votre appareil Apple, vous pouvez le faire à l’adresse suivante : froggi.es/mario/.

Pour jouer au jeu sur votre iPad ou iPhone, vous devrez impérativement jumeler une manette de jeu. Comme vous le savez peut-être, vous pouvez connecter une manette Playstation, Xbox ou MFi à vos appareils Apple pour le jeu. Avec une DualShock 4 ou une Dualsense, c’est très réactif ! Mais il est également possible d’appairer un clavier Bluetooth pour en profiter sur iOS ainsi que sur Android.



C’est d’ailleurs ce qui est disponible par serait sur Mac et PC avec un mapping surprenant puisque le bouton A est sur la touche X, le bouton B sur la touche C, etc. Tout est indiqué dans un bandeau en haut quand on lance le jeu.



Selon le site Web, vous pouvez également enregistrer la progression de votre jeu. Concrètement, vos parties sauvegardées seront supprimées si vous videz le cache de votre navigateur.



Pour la petite histoire, Super Mario 64 original ne faisait que 8 mégaoctets, il n'est donc pas du tout surprenant que tout cela soit possible sur nos navigateurs actuels, d’autant que nous avions déjà vu des portages web de ce genre par le passé, mais pas aussi aboutis. Nintendo a sorti Super Mario 64 pour la première fois en 1996 sur la Nintendo 64, puis l'a réédité deux fois - sur la Nintendo DS en 2004 et sur la Nintendo Switch en 2020. Autant dire qu'il existe de nombreuses façons de jouer à ce jeu, y compris à travers le navigateur de la Xbox par exemple.