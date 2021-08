Apple va faire des dons à des parcs nationaux sur chaque transaction Apple Pay

Julien Russo

À chaque fois que vous réalisez une transaction avec Apple Pay, votre établissement bancaire reçoit une commission, mais aussi Apple. Exceptionnellement cette semaine, la firme de Cupertino a décidé de rediriger l'argent reçu via sa commission (avec un ajout financier) pour des dons aux parcs nationaux américains.

Une belle action

Depuis plusieurs années, Apple est en partenariat avec la National Park Foundation, pour célébrer ce rapprochement unique pour la protection de l'environnement et surtout des parcs nationaux américains, le géant californien a décidé de faire une importante donation.

Cette semaine, pour tout achat réalisé via Apple Pay sur l'Apple Store aux États-Unis, une donation ira vers la National Park Foundation.

Nous célébrons nos parcs nationaux avec un don pour chaque achat Apple Pay dans un Apple Store, sur apple.com ou via l'application Apple Store aux États-Unis du 23 au 29 août.

La firme de Cupertino annonce que cette opération n'est prévue que pour les 100 000 premières transactions réalisées via Apple Pay, les commandes devront avoir un minimum de 10$ (hors frais de livraison) pour être éligibles.

L'année dernière, Apple avait fièrement annoncé avoir offert 1 million de dollars dans exactement la même opération, l'objectif étant d'aider la National Park Foundation sur ses projets en cours.

À quoi servira la donation d'Apple ?

Que l'on soit une entreprise ou un particulier, nous apprécions savoir à quoi servira l'argent qu'on donne pour la bonne cause. La National Park Foundation utilisera les fonds financiers dans plus de 400 parcs nationaux qui préservent 85 millions d'acres des paysages, écosystèmes et sites historiques les plus précieux du monde.

La fondation dépense les dons dans :

Le nettoyage des parcs : afin qu'ils soient propres après le passage des visiteurs qui jettent parfois des déchets.

: afin qu'ils soient propres après le passage des visiteurs qui jettent parfois des déchets. L'engagement et éducation des jeunes : La National Park Foundation se sert également des dons pour payer des animateurs afin de faire découvrir à des groupes scolaires la culture des parcs américains.

: La National Park Foundation se sert également des dons pour payer des animateurs afin de faire découvrir à des groupes scolaires la culture des parcs américains. Exploiter la puissance de la technologie et de l'innovation : La fondation investie aussi dans le futur des parcs en y incluant des ponts en bois, la construction de centre d'accueil pour les visiteurs...

Un défi Apple Watch

En plus de cette opération donation pour la National Park Foundation, Apple propose aux américains un défi inédit pour les possesseurs d'Apple Watch. Le 28 août, ils pourront gagner un trophée en effectuant une marche, une randonnée, une course d'au moins 1,6 kilomètre ou un entraînement en fauteuil roulant partout aux États-Unis.

Prenons une journée pour apprécier la beauté des parcs nationaux du monde entier. Le 28 août, gagnez ce prix en enregistrant une randonnée, une marche, une course ou un entraînement en fauteuil roulant d'un mile (1,6 km) ou plus avec n'importe quelle application qui ajoute des séances d'entraînement à la santé.

Apple ne mentionne pas les utilisateurs européens pour ce nouveau défi.

