Bons plans iOS : Door Kickers, Hatch, She Sees Red

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Door Kickers, Hatch, She Sees Red. L'occasion d'économiser 45,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Hatch (App, iPhone / iPad, v1.4.4, 344 Mo, iOS 11.0, Focus Time LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Utilisez Hatch pour étudier, lire ou vous détendre. Définissez une session de concentration pour rester motivé et terminer une tâche. Débloquez des créatures rares avec votre énergie de concentration et collectionnez-les toutes dans votre zoo. Hatch utilise le renforcement comportemental positif comme moyen de récompenser les élèves qui restent concentrés.



Une session de concentration de 25 minutes ou plus débloque une espèce rare. L'application comprend un pack d'autocollants pour que vous puissiez partager les créatures avec vos amis. Voyez combien de créatures vous ou votre enfant pouvez débloquer avec Hatch.



Les + : Restez concentré et collectionnez des monstres Télécharger l'app gratuite Hatch





StoryToys Le Chat botté (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 130 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Rejoignez l'intrépide Chat botté dans son aventure pour tenter de faire la fortune de son maître. Peut-il accomplir l'impossible avec seulement un chapeau, un sac et une paire de bottes ? Aidez-le à attraper des souris et à vaincre des ogres au cours de sa quête de gloire et de richesse dans ce conte de fées félin des frères Grimm.



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Chat botté et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Chat botté. Les + :



Le livre parfait pour les plus petits Télécharger l'app gratuite StoryToys Le Chat botté





MovieSpirit (App, iPhone / iPad, v9.38, 202 Mo, iOS 11.0, Jacky Wu) passe de 3,99 € à gratuit. Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Scanner Lens (App, iPhone / iPad, v1.6.1, 96 Mo, iOS 11.0, Atlasv Global Pte. Ltd.) passe de 9,99 € à gratuit. ScannerLens vous permet de réaliser des numérisations claires et nettes d'un simple toucher. L'application est dotée d'excellentes capacités de reconnaissance de texte, ce qui garantit des copies numériques de haute qualité à chaque fois. L'obturateur automatique et la détection des bords sont également disponibles.



Importez vos numérisations dans Photos et partagez-les facilement, où et quand vous le souhaitez. Toutes les numérisations sont stockées localement, ce qui permet de garantir leur sécurité.



Les + : L'importance d'avoir un scanner sur soi Télécharger l'app gratuite Scanner Lens





Jeux gratuits iOS :

Draw Rider Plus (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v9.5, 88 Mo, iOS 8.0, Anton Vazhinsky) passe de 2,29 € à gratuit. Draw Rider - l'un des meilleurs jeux d'arcade sur iOS!



Pouvez-vous atteindre la ligne d'arrivée ? Draw Rider n'est pas une course ordinaire, il possède de nombreux niveaux hardcore. Obtenez des médailles d'or, devenez le meilleur coureur sur chaque piste, puis débloquer de nouveaux niveaux et de nouveaux personnages.



Grâce à l'éditeur de niveau, vous pouvez créer de nouvelles pistes et les partager avec d'autres joueurs.



Les + : Simple mais efficace Télécharger le jeu gratuit Draw Rider Plus





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.23, 402 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Revenge Space (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, 8 Mo, iOS 10.3, AlhoGames) passe de 0,99 € à gratuit. Revenge Space est le jeu idéal pour l'Apple Watch. Il suffit de faire tourner la couronne numérique pour déplacer votre vaisseau spatial de haut en bas de l'écran.



Évitez les tirs ennemis et mettez-les dans votre viseur pour attaquer automatiquement. Le jeu comprend cinq vaisseaux spatiaux à débloquer, et des classements pour l'Apple Watch et l'iPhone.



Les + : Un petit jeu bien sympa, sur votre montre ! Télécharger le jeu gratuit Revenge Space





She Sees Red (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 2,1 Go, iOS 9.0, Rhinotales TOO) passe de 3,99 € à gratuit. Quelqu'un a tué plusieurs personnes dans une boite de nuit populaire. Un détective solitaire, qui a été désigné à l'affaire, suit chaque indice… où qu'ils puissent mener. Dans ce thriller interactif, RIEN n’est ce qu’il semble être!



Prenez des décisions. Changez le sujet. Devenez un détective. Vivez des expériences multiples et implantez-vous dans l’esprit d’un tueur dans ce film interactif sanglant She Sees Red. Votre enquête commence maintenant!



Les + : Un film donc vous êtes le héros Télécharger le jeu gratuit She Sees Red





Promotions iOS :

Door Kickers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 953 Mo, iOS 10.0, KILLHOUSE GAMES SRL) passe de 5,49 € à 0,99 €. Dans ce titre, il s'agit de "défoncer des portes", comme le titre l'indique, pour neutraliser des terroristes à l'aide d'une équipe d'intervention spéciale du SWAT, l'équivalent américain de la BRI ou du RAID en France. Pour gagner, il faut trouver la meilleure trajectoire pour ses différents personnages, et ainsi sauver les otages.



Si vous aimez les jeux de tactiques, vous allez être servis. Une sorte de mélange entre Lemmings et Fieldrunners au niveau du gameplay.



Les + : Un jeu de tactique très réussi Télécharger Door Kickers à 0,99 €





This Is the Police 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 1 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,99 €. Interprétez la loi comme bon vous semble dans This Is the Police 2, la suite du mémorable This Is the Police. Intallez-vous dans le bureau du shérif, gérez vos policiers, enquêtez, interrogez, incarcérez, prenez des décisions difficiles et évitez de finir vous-même en prison ! Découvrez un jeu narratif mélangeant aventure, stratégie et combat tactique en tour par tour.



S'agit-il d'un jeu de simulation ? D'un jeu de gestion ? D'un jeu de combats tactiques ? D'un roman interactif ? D'un jeu d'énigmes ? C'est tout cela et bien plus encore !



Plongez dans une expérience narrative unique en son genre. Télécharger This Is the Police 2 à 2,99 €