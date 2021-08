Phil Schiller partage des playlists Porsche et Audi sur Apple Music

Le récent Apple Fellow, Phil Schiller, a partagé les listes de lecture de l'éditeur Porsche dans Apple Music, puis a également partagé sa propre liste de lecture Audi R8. On imagine que l'ancien responsable de la firme possède un garage bien garni.



Phil Schiller a partagé la collection de listes de lecture créées par Porsche, un contenu officiel d'Apple Music, avec la citation "il n'y a pas de substitut". Chaque liste de lecture est conçue pour s'adapter à un son spécifique, de la Taycan moderne au 911 classique.

La plupart des listes de lecture ont une description simple accompagnée d'un thème, comme "Highway Cruise" hébergeant une collection de rock classique adaptée à un voyage en voiture. D'autres listes de lecture ont des sets de DJ spécifiques comme celui de "Benji B".



La page de Porsche indique :



Phil Schiller a ensuite partagé sa propre liste de lecture de conduite, citant qu'il conduisait également une Audi R8. Sympa !

Thanks. I'll check that out in my R8 😉.

There is also my own "Driving Tunes" playlist that I am quite fond of🎵 https://t.co/iB2dVKFVpc