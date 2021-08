Les Chinois paramètrent leur iPhone en français pour plus de performances !

Dans les réglages de l'iPhone, Apple vous donne la possibilité de modifier la région, cela permet de communiquer manuellement à iOS que vous avez déménagé vers un autre pays et donc que vous avez besoin d'une "mise à jour" pour avoir un App Store adapté à votre nouvelle localisation. Cependant, cette fonctionnalité est parfois détournée pour des motifs assez surprenants.

L'étrange découverte en Chine

Inconnue en France, cette astuce est ultra populaire en Chine et circule à grande vitesse sur les réseaux sociaux du pays. Des utilisateurs chinois ont remarqué que l'iPhone avait un comportement différent en termes de performances quand on changeait la région de Chine pour la France tout en conservant la langue en chinois.

Cette curieuse technique a été prouvée grâce à l'application AnTuTu qui teste les performances (bench) des smartphones, avec un iPhone 7 qui possède la région Chine, l'iPhone d'ancienne génération affiche un résultat de performance à 286632 quand un iPhone 7 en région France affiche 298321.

L'utilisateur qui a publié ces résultats affirme qu'il n'y a que quelques minutes et un redémarrage obligatoire entre les 2 tests, de plus il assure qu'il s'agit bien du même iPhone.

Comment expliquer cette flagrante différence de performance ?

Officiellement, il n'existe aucune explication puisque Apple n'a jamais ouvertement dit sur ses fiches d'assistance ni devant la presse que les performances d'iPhone étaient bridées en fonction de votre localisation géographique.

On sait tous que la firme de Cupertino bride les performances des iPhone pour faire durer plus longtemps votre batterie afin d'éviter que vous ayez de la remplacer au bout de 2-3 ans d'utilisation. Depuis le scandale #BaterryGate, Apple vous propose d'ailleurs d'activer le bridage ou non quand votre batterie atteint un certain seuil d'épuisement.



Si on s'intéresse maintenant à la version non officielle, voici ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux chinois... D'après de nombreux posts, cela viendrait de la condamnation qu'a subie la firme de Cupertino par un tribunal français en février 2020.

L'entreprise a été sanctionnée d'une amende de 25 millions d'euros avec l'obligation de supprimer immédiatement tout bridage pour tous les propriétaires d'iPhone français.



Il se pourrait (c'est une hypothèse) qu'Apple ait supprimé ce bridage pour tous les iPhone qui ont la région France dans leurs réglages. En Chine, Apple n'a pas été condamné par la justice pour un bridage volontaire des performances des iPhone.

Voici ce que pensent la majorité des Chinois qui ont découvert cette incroyable astuce pour optimiser les performances de leur iPhone !

Des tests souvent contradictoires

En regardant de plus près les autres tests bench sur les réseaux sociaux chinois, on s'aperçoit que cette différence flagrante telle que vous pouvez le voir ci-dessus, n'est pas visible pas chez tout le monde. Beaucoup ont essayé de passer en région "France" et n'ont vu qu'une très fine différence.

Du coup, les iPhone sont-ils plus rapides quand ils sont considérés être français ? On espère une communication rapide d'Apple si les choses viennent à être médiatisée dans les prochains jours !