Le fournisseur d'Apple, Luxshare, bat des records grâce à l'iPhone 13

Il n'y a pas qu'Apple qui profite du succès de ses produits, car derrière chacun d'eux se trouve plusieurs fournisseurs qui peuvent également toucher le jackpot lorsqu'une forte attente se fait sentir autour d'une future nouveauté.

C'est notamment le cas de l'iPhone 13, prochain smartphone de la Pomme qui devrait voir le jour cet automne. Et pour le coup, Luxshare, l'un des partenaires de la firme de Cupertino, enregistre une croissance record grâce à ce dernier.

Luxshare, le fournisseur d'Apple, a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice record pour le premier semestre 2021. Cette bonne forme, la société la doit notamment à l'iPhone 13 et une implication croissante de l'assembleur chinois dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

La société basée à Guangdong, parfois appelée "Little Foxconn", qui a approfondi ses relations avec Apple et assemble des iPhones pour le géant américain de la technologie pour la première fois cette année, a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre avait augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 48,14 milliards de yuans (7,42 milliards de dollars). Le bénéfice net a augmenté de 22 % pour atteindre 3,08 milliards de yuans.