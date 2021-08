iPhone 13 : Face ID 2 reconnaîtrait un utilisateur avec un masque

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

4



Apple a développé un nouveau Face ID 2 qu'elle teste actuellement avec le COVID en ligne de mire selon le très bavard Jon Prosser.

Pour le moment utilisé en interne, à des fins de test uniquement, ce prototype de boîtier qui s'adapte à l'iPhone 12 intègre une nouvelle matrice Face ID. L'étui s'adapte parfaitement au téléphone, avec un réseau de capteurs supplémentaires très visible au-dessus de l'appareil.

Des employés testent un nouveau Face ID qui reconnait son hôte même avec un masque

D'après Front Page Tech, le prototype correspond à la même disposition que celle que nous avons vue dans les fichiers CAO de l'iPhone 13 publiés en juin. Plus important, le Face ID à l'intérieur du boîtier du prototype est plus petit que celui qu'on trouve à l'intérieur de l'iPhone 12, la caméra du prototype se trouvant sur le côté gauche. Du coup, Prosser assure qu'il s'agit du composant qui sera inclus dans l'iPhone 13.



Pour protéger les sources impliquées dans ce rapport, il a évidemment choisi de ne pas rendre publiques les images du prototype, et a créé des rendus pour avoir un aperçu.

Comme l'explique le leaker, Apple a limité les fuites en ne fournissant pas un iPhone 13 à ses collaborateurs, mais un module supplémentaire afin d'effectuer des tests à grande échelle afin de collecter le plus de données possible.



En interne, les employés d'Apple sont invités à porter des masques ET des lunettes pour tester le nouveau matériel. Certains tests sont effectués masques allumés/masques éteints. D'autres le font avec ou sans lunettes tout en portant un masque.



Les nouveaux tests indiquent que Face ID 2 a la capacité d'authentifier et de déverrouiller un iPhone sans l'aide d'une Apple Watch. En avril, toujours au milieu d'une pandémie mondiale qui obligeait le public à porter des masques faciaux, Apple a publié une solution logicielle au problème que tout le monde rencontrait – Face ID ne fonctionne pas à cause de votre masque.



Si vous vous en souvenez, cette mise à jour particulière a permis au public portant un masque, pour la première fois, d'utiliser son Apple Watch pour déverrouiller son iPhone lorsque Face ID a échoué.