La taille 45mm de l’Apple Watch 7 confirmée par DuanRui

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Plus tôt cette semaine, un leaker du nom de UnclePan a partagé sur Weibo quelques détails sur la prochaine Apple Watch Series 7 qui, selon lui, sortira en 41 mm et 45 mm. Maintenant, une autre fuite corrobore cette m information par une photo montrant un morceau d'un bracelet Apple Watch avec l'étiquette "45 mm" dessus.

Encore une nouvelle taille pour l’Apple Watch

L'image vient de DuanRui, un leaker assez actif et qui a souvent vu juste. L'utilisateur a partagé sur Twitter une image d’un bracelet « Boucle en cuir » pour l'Apple Watch. Cependant, au lieu de la taille 44 mm, ce bracelet de montre est étiqueté "45 mm".

Bien que la véracité de cette photo est difficile à établir, il y a lieu de croire qu'il s'agit bien d'un bracelet de montre conçu pour l'Apple Watch 2021.

Apple Watch Series 7

45mm pic.twitter.com/vIjR5mvQ85 — DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021

Une chose est sûre, l'Apple Watch Series 7 devrait recevoir un tout nouveau design avec des bords plats et un écran mis à jour. Et une rumeur récente a suggéré qu'Apple augmenterait légèrement la taille des écrans de l'Apple Watch de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, respectivement.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le boîtier de l'Apple Watch s'agrandira. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en juin que l'écran de l'Apple Watch Series 7 aura des cadres plus fins, ce qui permettrait soit de réduire l’encombrement, soit d’agrandir l’écran. UnclePan a également déclaré que les bracelets de montre des versions précédentes de l'Apple Watch seront toujours compatibles avec le nouveau design de l'Apple Watch 7.

Concept d’Apple Watch 7

Avant l'Apple Watch 4 qui avait initié le premier changement de design et de taille, Apple offrait l'Apple Watch en versions 38 mm et 42 mm. Même avec le nouveau design, les anciens bracelets de montre sont restés compatibles avec les séries 4 et ultérieures, il peut donc en être de même cette fois avec la série 7.

Apple devrait présenter l'Apple Watch Series 7 avec la gamme d'iPhone 13 le mois prochain, probablement le 14 septembre.