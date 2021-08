Apple encourage tous ses employés à se faire vacciner contre le COVID-19

Pour lutter contre le COVID-19, certaines entreprises n'hésitent plus à forcer leurs employés à passer par la case vaccination, notamment du côté de Google et de Facebook. Aux États-Unis, le vaccin de Pfizer et BioNTech a obtenu l'accord officiel de la FDA (Food and Drug Administration), évènement qui risque d'accélérer le processus.

Du côté de la Pomme, en revanche, il n'y a pas (encore) d'obligation de se faire vacciner, néanmoins, Apple encoure fortement ses collaborateurs à franchir le pas.

Comme le rapporte aujourd'hui Bloomberg, Apple a envoyé un nouveau mémo à ses employés pour leur demander de se faire vacciner contre le COVID-19. Pour aller encore plus loin, la Pomme a lancé une nouvelle page web interne et organise des discussions en interne autour du sujet.

Apple demande à tous ceux qui ont accès au vaccin et qui peuvent se faire vacciner de le faire dès que possible", a déclaré la société dans le mémo, qui a été envoyé au personnel jeudi soir. Sumbul Desai, vice-président d'Apple chargé des efforts en matière de santé, et Kristina Raspe, vice-présidente chargée de l'immobilier, organisent également des conférences pour encourager les employés à se faire vacciner.



Bien que cette campagne soit la plus grande campagne de vaccination du personnel, Apple n'oblige toujours pas ses employés à se faire vacciner, contrairement à des entreprises comme Google d'Alphabet Inc. et Facebook Inc. En interne, Apple a invoqué la vie privée des employés comme raison. La société a également des bureaux dans des États rouges et bleus, et rendre les vaccins obligatoires pourrait être difficile dans certaines régions pour des raisons politiques. Une porte-parole d'Apple n'a pas répondu à une demande de commentaire.