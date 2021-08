Le jeu Myst se réinvente dans une version 4K sur les Mac M1

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le jeu d'aventure Myst a été relancé sur Mac et une version optimisée du titre est désormais disponible spécialement pour les Mac M1. Une aubaine pour retrouver l'un des plus grands classiques sublimés grâce à la technologie d'Apple. Mieux qu'optimisé, Myst se réinvente comme vous allez pouvoir le voir.





Myst : une renaissance grâce à la puce M1 d'Apple

Cyan a entrepris une refonte du jeu qui tire parti de Metal 2.1 et AMD FidelityFX Super Resolution pour une amélioration des performances de 50 % sur les Mac ‌M1. Mais ce n'est pas tout, Myst pour les Mac ‌M1‌ propose également une modélisation, des textures et des effets d'éclairage dynamiques améliorés, et les machines d'Apple sont capables d'exécuter le jeu à une résolution de 4K sans déclencher le ventilateur (sur les Mac mini et MacBook Pro). Mieux, le titre sorti 1993 sur macOS a également été repensé pour une expérience de jeu VR. Les frères Robyn et Rand Miller peuvent être fiers du chemin parcouru avec cette version largement remaniée.



Regardez le trailer vidéo de Myst 2021 :

Bienvenue sur Myst : une île d'une beauté saisissante, étrangement teintée de mystère et entourée d'intrigues.



Voyagez jusqu'à l'île Myst et d'autres lieux époustouflants et dormants - appelés « Âges » - et commencez à percer le mystère dans lequel vous avez été plongé. En apprenant ce qui s'est passé sur l'île, vous découvrirez que vous jouez un rôle clé dans une histoire épique dont la fin n'a pas encore été écrite. Explorez des liens plus profonds dans ces âges étonnants et surréalistes, découvrez une histoire de trahison familiale impitoyable et faites des choix qui vous affecteront, vous et le monde de Myst lui-même.

Recodé à partir de zéro, Myst regorge de nouveaux visuels, de nouveaux sons, d'interactions réinventées et même de la randomisation optionnelle des puzzles. Une manière de moderniser encore un peu plus Myst.



Parmi les nouveautés, les développeurs ont ajouté :

De nombreuses langues différentes grâce à une interface utilisateur localisée, y compris des sous-titres de dialogue et de contexte de jeu.

Une variété d'options d'accessibilité pour faciliter le jeu.

La possibilité prendre des photos dans le jeu pour garder une trace de ce que vous avez rencontré !



Myst est compatible avec les Mac Intel et ‌M1‌. Selon la configuration requise, il fonctionne avec les machines suivantes :

Tous les MacBook Pro sortis depuis 2018

Tous les iMac sortis depuis 2019

Tous les iMac Pro sortis depuis 2017

Tous les MacBook Air sortis depuis 2018

Tous les Mac Pro sortis depuis 2019

Tous les Mac mini sortis depuis 2018

La version mise à jour de Myst peut être téléchargée sur le Mac App Store pour 29,99€. Qui va se laisser tenter par Myst 2021 ?



Télécharger Myst à 29,99 €