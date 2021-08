App Store : 41,5 milliards de dollars ont été dépensés au 1er semestre de 2021

L'App Store est sans aucun doute le service qui rapporte le plus d'argent à Apple, comme il s'agit du seul endroit où les utilisateurs peuvent télécharger des applications, les revenus explosent tous les ans. Si c'est une bonne nouvelle pour les développeurs, c'est aussi le cas pour Apple qui récupère des milliards de dollars grâce à la commission de 30% et 15%. Une étude révèle l'incroyable business de l'App Store au premier semestre de 2021.

Apple a fait le double des dépenses du Google Play Store

Un rapport très sérieux de Finbold apporte des informations précises concernant les dépenses qu'ont réalisées les clients Apple. En comptant l'App Store d'iOS, d'iPadOS, de macOS, de watchOS et de tvOS, on enregistre 41,5 milliards de dollars de dépenses dans les achats d'applications, les achats intégrés et les abonnements à renouvellement mensuel. Ce qui est impressionnant, c'est que ce chiffre ne concerne que la première moitié de 2021 !

Cette somme représente le double que ce qu'a gagné Google avec sa boutique d'applications le Play Store sur la même période (23,4 milliards de dollars).



Comment expliquer une telle différence ?

Tout simplement parce qu'Apple a le monopole et ne laisse aucun store venir s'installer sur son terrain, cette stratégie qui est décrite comme étant pour la sécurité des utilisateurs est en réalité énormément bénéfique pour les revenus d'Apple.

Quand on regarde chez Google, il y a nettement plus d'utilisateurs Android dans le monde, logiquement eux aussi devraient télécharger en masse des applications payantes, acheter des achats intégrés ou encore souscrire des abonnements, mais le Play Store reste en retrait par rapport à l'App Store.

Ce grand écart s'explique par le fait que sur Android les utilisateurs peuvent facilement télécharger des applications ailleurs... que sur le Play Store !

Une croissance de 22,05% par rapport au premier semestre de 2020

Les résultats financiers de l'App Store au premier semestre de l'année dernière avait surpris tout le monde, les consommateurs qui étaient pour la plupart en confinement cherchaient de nouvelles occupations, essentiellement numérique. La tablette et le smartphone n'étant jamais loin, l'App Store était à portée de doigt.

Si on pensait que le précédent record de revenu (34 milliards de dollars) n'irait jamais plus loin, on s'est visiblement trompé... Au premier semestre de 2021, Apple a fait mieux de 22,05% par rapport au premier semestre de 2020.

Selon Filbold, cela s'explique aussi par les quelques mesures restrictives en lien avec la pandémie qui sont encore présentes un peu partout à travers le monde. Si en France nous avons le Pass sanitaire qui nous incite à rester chez soi, dans certains pays comme l'Australie, le confinement est actuellement en place et se voit même prolongé depuis 24 heures à Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays.

Les dépenses des applications mobiles ont augmenté en 2021 principalement en raison du comportement des consommateurs résultant des mesures de confinement autour de la pandémie de coronavirus. (...) D'après les dépenses du premier semestre, l'hypothèse en suspens est que la demande des consommateurs pourrait ne pas ralentir, étant donné que la plupart des juridictions mondiales ont assoupli les mesures de lutte contre la pandémie avec le déploiement du vaccin.

Où les utilisateurs iOS et Android investissent le plus ?

Sans surprise, c'est la catégorie des jeux qui fait le plus dépenser, les consommateurs ont dépensé 10,32 milliards de dollars dans les jeux mobiles au premier semestre de 2021.

Les développeurs travaillent sur des techniques toujours plus convaincantes pour vous faire acheter des Battle Pass lors de nouvelles saisons, de la monnaie virtuelle ou encore des bonus pour être plus fort pendant vos parties.

Plus le joueur est accro au jeu et plus il y a de chance qu'il dépense de l'argent, surtout qu'en général on veut impressionner ses proches en montant plus vite les niveaux !



Le rapport explique également que les trois applications les plus rentables de ce premier semestre ont été en numéro 1 : TikTok qui a rapporté 920 millions de dollars à la société ByteDance, en seconde place on retrouve YouTube qui a fait gagner 564,7 millions de dollars à Google et en troisième position Tinder qui a permis de faire gagner 520,3 millions de dollars.

Les deux premières applications s'en sortent grâce à la publicité, quand Tinder exploite à la fois la publicité, mais surtout les "options" pour booster les profils et attirer l'attention des autres utilisateurs.



Findbold affirme que ce n'est que le début. Si Apple et Google ne sont pas contraints de réduire ou supprimer la commission de 30% dans les prochaines années (suite à des décisions de justice), les revenus devraient continuer à connaître une forte croissance !