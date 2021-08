Apple annonce l'acquisition de Primephonic pour les abonnés Apple Music

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Être abonné sur Apple Music, c'est tout de même avoir de nombreux avantages à un prix extrêmement compétitif. En effet, pour 9,99€/mois vous avez le Dolby Atmos, l'Audio Spatial, le Lossless, une tonne de nouvelles playlists toutes les semaines... et bientôt une nouvelle expérience pour ceux qui apprécient la musique classique !

Apple annonce avoir racheté Primephonic

Comme tous les autres services de streaming, Apple mise énormément sur les musiques d'artistes populaires issues des catégories Dance, Rap US, Pop, R&B... Cependant, ce que n'oublie pas la firme de Cupertino, c'est qu'un service de streaming doit s'adapter à tous les profils d'abonnés et que pour rencontrer un succès sur ce marché, il faut proposer le meilleur catalogue.

Apple vient d'expliquer dans un communiqué de presse vouloir renforcer la présence de musiques classiques sur Apple Music, pour cela, le géant californien vient d'acquérir un service de streaming spécialisé.



Celui-ci s'appelle Primephonic et Apple ne pèse pas ses mots pour décrire ce que peut apporter ce service. Selon les propos d'Apple, Primephonic a su proposer à ses abonnés une écoute exceptionnelle avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour la musique classique.



Avec l'acquisition de Primephonic, Apple va aussi récupérer une équipe d'expert recruté pour apporter une expérience ultime aux abonnés, un petit groupe de personnes qui ont consacré leur vie entière à la musique classique pour la faire découvrir, mais aussi pour partager leur passion.

Apple explique que ce rachat est entièrement consacré à améliorer Apple Music et aider le service de streaming à attirer les passionnés de musiques classiques qui sont bien plus nombreux qu'on le pense !

La firme de Cupertino a dévoilé son intention de proposer des listes de lecture Primephonic et des contenus audios que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Au cours des prochains mois, les fans d'Apple Music Classical bénéficieront d'une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, y compris de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.

Aussitôt récupéré, Apple a annoncé mettre fin à la disponibilité de Primephonic. Les nouvelles souscriptions au service sont déjà désactivées et le service sera totalement indisponible à partir du 7 septembre, les abonnés sont déjà avertis que s'ils souhaitent continuer à profiter des titres auxquels ils sont habitués, il faut maintenir poursuivre l'aventure sur Apple Music. Le géant californien s'engage à offrir 6 mois d'abonnement à son service de streaming pour attirer la communauté.

Oliver Schusser le vice-président d'Apple Music et de Beats a déclaré dans le communiqué :

Nous aimons et avons un profond respect pour la musique classique, et Primephonic est devenu un favori des fans pour les amateurs de classique. Ensemble, nous apportons de nouvelles fonctionnalités classiques exceptionnelles à Apple Music, et dans un proche avenir, nous offrirons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué, mais celui-ci est probablement estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars puisque Primephonic détient tout de même de nombreux abonnés à travers le monde et possède un catalogue de plus de 100 000 titres (dont ceux de Sony Classical).



Le communiqué de presse