ByteDance (TikTok) investit dans la réalité virtuelle en rachetant Pico

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

Dans l'univers de la vidéo courte, la firme chinoise ByteDance n'a plus rien à prouver. Avec son application TikTok, l'entreprise a montré au monde entier à quel point il était facile de faire basculer un marché tout entier et s'imposer devant des géants comme Facebook et Google. Cependant, ByteDance ne veut pas s'arrêter là et veut aller encore plus loin avec la réalité virtuelle.

Une acquisition pour un avenir tout tracé ?

Plus on avance et plus la réalité virtuelle et augmentée s'imposent dans notre quotidien, que ça soit dans un domaine professionnel ou pour les divertissements, on les retrouve déjà partout. Certaines entreprises comme ByteDance pensent déjà à l'avenir en investissant dans ces nouvelles technologies !

Selon un rapport de CNBC, le créateur de TikTok vient de racheter la start-up Pico qui était spécialisée dans la réalité virtuelle.



Le montant de cette acquisition n'a pas été communiqué, mais il pourrait être de plusieurs dizaines de millions de dollars, car Pico aurait un énorme potentiel pour l'investissement à long terme dans la réalité virtuelle pour TikTok.

Le rapport explique :

ByteDance, dont le siège social est à Pékin, n'a pas divulgué la taille de l'accord, mais a déclaré dans un communiqué que "la suite complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l'expertise approfondie de l'équipe, soutiendra à la fois notre entrée dans l'espace de la réalité virtuelle et notre investissement à long terme dans ce domaine émergent".

Pico n'est pas très connu en France, mais au niveau mondial la start-up s'est imposé très rapidement sur le marché de la réalité virtuelle, à l'heure actuelle, c'est la troisième plus grande entreprise de casques de réalité virtuelle !

L'atout majeur de Pico, c'est la commercialisation de casque à des prix bien plus accessible que ce que l'on voit chez la concurrence, de plus l'avancée technologique est spectaculaire comme le Pico G2 4K. Le casque dernière génération de la start-up a un écran d'une résolution de 3840 x 2160 avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz.



TikTok va pouvoir continuer la gamme des casques VR de Pico pour les entreprises et particuliers, mais aussi récupérer tous les brevets qui ont été déposés pour protéger les technologies utilisées. De plus, la firme chinoise va aussi profiter d'une équipe d'experts en réalité virtuelle qui ont participé à la conception, mais aussi au succès des casques Pico.

Sur la même voie que le rachat d'Oculus par Facebook, TikTok va venir concurrencer le groupe de Mark Zuckerberg dans l'univers de la réalité virtuelle, en plus de lui faire déjà mal sur iOS et Android...

