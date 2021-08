Confirmation du design de l'iPhone 13 avec le nouveau bloc photo

Il y a 5 heures

Alban Martin

5



Nous sommes à quelques jours du prochain keynote d'Apple, celui qui devrait lever le voile sur plusieurs produits dont les très attendus iPhone 13. Alors que nous avons une très bonne idée des nouveautés, des noms et du prix, nous avons reçu une confirmation du design. Comme prévu, Apple ne va que légèrement retoucher sa gamme 2021.

Un rendu presque officiel de l'iPhone 13

Comme en 2019 avec le nom iPhone 11 Pro et en 2020 avec le nom iPhone 12 Mini, nous vous partageons une information sur le prochain iPhone 13 en exclusivité. Grâce à nos amis accessoiristes de chez ESR, voici un rendu de l'iPhone 13 avant sa présentation officielle grâce à la fiche produit d'une coque Halolock pour iPhone 13.

iPhone 13 à gauche / iPhone 12 à droite

Il s'agit de confirmer les évolutions du design avec l'iPhone 13 comparé à l'iPhone 12, les deux étant équipés d'une coque ESR sur notre illustration. On retrouve sans surprise le même style général, mais le bloc photo a été remanié avec un positionnement différent des éléments, alors que les deux capteurs ont été agrandis. Les objectifs grand angle et ultra-grand angle sont désormais en diagonale, le flash LED (lui aussi agrandi) en haut à droite et le microphone en bas à gauche.



Cette disposition permet d'avoir des objectifs plus imposants, sans toutefois trop étirer le "carré" dans son ensemble. Nous avions d'ailleurs détaillé les dimensions de ce bloc la semaine dernière. ESR nous a confirmé qu'il s'agissait du produit final, dommage toutefois que la face avant ne soit pas représentée avec la fameuse encoche réduite.



En attendant d'autres informations, rappelons que la firme prévoit toujours quatre modèles de téléphones cette année, avec l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Les nouveautés les plus crédibles sont les suivantes :

Une puce A15 gravée en 5nm+;

Un écran OLED LTPO sur les iPhone 13 Pro / Pro Max capable d'afficher jusqu'à 120 images par secondes;

Une encoche réduite de près de 30% en largeur avec déplacement du haut-parleur en haut;

Une batterie plus conséquente pour augmenter l'autonomie (l'iPhone devrait s'épaissir de 0,2 mm);

Un revêtement anti-trace de doigts sur l'acier inoxydable;

Des microphones beamforming;

Un capteur ultra-grand angle avec stabilisation optique;

Un mode astrophotograpie;

Un mode Portrait vidéo;

Un format vidéo ProRes;

Un MagSafe plus fort;

Une charge filaire plus rapide à 25W;

De nouveaux coloris (marron / noir sur les "Pro").

Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les iPhone 13. Apple devrait annoncer son keynote d'ici la fin de la semaine prochaine avec un événement aux alentours du 14 septembre. Les précommandes débuteraient le 17 septembre et la commercialisation le 24 ou le 31 septembre.