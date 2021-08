La production de l'Apple Watch Series 7 a été stoppée en urgence (MAJ)

Il y a 1 heure (Màj il y a 48 min)

Julien Russo

Ne croyez pas que tout se déroule toujours à la perfection pour Apple, le géant californien fait face parfois à des complications lors de la production de ses produits. C'est justement le cas pour l'Apple Watch Series 7, un récent rapport affirme que l'assemblage va commencer avec un retard ce qui pourrait repousser de plusieurs semaines la disponibilité de la future montre connectée.

Mise à jour 31/08/2021 à 18h50 : Bloomberg confirme avoir obtenu la même information que dans le rapport qui se trouve ci-dessous. Le média américain parle d'un possible retard pour les précommandes et pour la disponibilité.

L'Apple Watch Series 7 va certainement arriver en retard

Comme nous avons pu le voir dans les précédentes rumeurs, l'Apple Watch Series 7 va adopter un tout nouveau design, complètement différent de la Series 6 actuellement commercialisée.

Cependant, ce que n'avait pas prévu Apple, c'est que la conception de l'Apple Watch Series 7 (qui aurait les contours plats comme les iPhone 12) pose problème pour la production, selon le rapport de Nikkei Asia.



Comme à son habitude, Apple commence progressivement la production avec quelques milliers d'exemplaires produits par jour avant d'accélérer massivement le rythme.

Cette première phase sert à voir si les partenaires respectent bien les exigences qualité, c'est comme une prise de température avant la production massive !

D'après les premiers retours, les partenaires d'Apple seraient très loin d'atteindre les exigences d'Apple, le rapport mentionne que les chaînes de productions rencontrent "des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes".

Les fabricants de l'Apple Watch 7 ont commencé la production à petite échelle la semaine dernière, mais ont rencontré des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes, ont déclaré plusieurs personnes familières avec la situation.

Trois sources ont déclaré que la qualité décevante de la production actuelle pourrait être attribuée à la complexité du design, qui est sensiblement différent de celui des générations précédentes de la montre, et les assembleurs ont rencontré des problèmes lors de l'assemblage des modules électroniques, des composants et des écrans.

À l'heure actuelle, la production de l'Apple Watch Series 7 a été stoppée en urgence, Apple et ses partenaires cherchent une solution pour reprendre l'assemblage et résoudre les difficultés qui empêchent le bon respect du calendrier défini par Apple.



Le rapport affirme également qu'Apple réfléchit en ce moment au maintien ou non de son Apple Event entièrement numérique prévu pour la mi-septembre. Les problèmes de productions de l'Apple Watch Series 7 sont tellement importants qu'Apple pourrait repousser l'Apple Event afin d'annoncer les iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7 en même temps au lieu de dévoiler que les iPhone 13.

La nouveauté santé selon le rapport

Nikkei Asia explique avoir également obtenu quelques informations intéressantes à propos de l'Apple Watch Series 7, le rapport explique que la future montre connectée proposera en "nouveauté santé" un capteur de santé artérielle. Ce sera la grosse nouveauté que mettra en avant Apple dans ses campagnes marketing pour vous motiver à passer à la Series 7.