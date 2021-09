Le permis et la carte d'identité débarque dans Wallet aux USA

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait avec plusieurs États à travers le pays, ce qui permettra à leurs résidents d'ajouter de manière transparente et sécurisée leur permis de conduire ou leur carte d'identité d'État au sein de l'application Wallet sur leur iPhone et leur Apple Watch. L'Arizona et la Géorgie seront les premiers États à présenter cette nouvelle innovation à leurs résidents, suivis du Connecticut, de l'Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l'Oklahoma et de l'Utah. La Transportation Security Administration (TSA) activera certains points de contrôle et voies de sécurité des aéroports dans les aéroports participants, car les premiers endroits où les clients peuvent utiliser leur permis de conduire ou leur carte d'identité d'État dans Wallet.

Apple Wallet gère les premiers permis et cartes d'identité

Construit avec la confidentialité comme priorité principale, Wallet offre aux clients un moyen plus sûr et plus pratique de présenter leurs permis de conduire et leurs cartes d'identité sur iPhone ou Apple Watch dixit Apple.



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple pour Apple Pay et Apple Wallet, a déclaré via un communiqué officiel :

L'ajout des permis de conduire et des identifiants d'État à Apple Wallet est une étape importante dans notre vision de remplacer le portefeuille physique par un portefeuille mobile sécurisé et facile à utiliser. Nous sommes ravis que la TSA et tant d'États soient déjà à bord pour aider à donner vie aux voyageurs à travers le pays en utilisant uniquement leur iPhone et leur Apple Watch, et nous sommes déjà en pourparlers avec de nombreux autres États alors que nous travaillons à offrir cela à l'échelle nationale à l'avenir.

David Pekoske, administrateur de la TSA, a réagit :

Cette nouvelle initiative innovante de permis de conduire mobile et d'identification d'État avec Apple et les États du pays permettra une expérience de contrôle de sécurité dans les aéroports plus transparente pour les voyageurs. Cette initiative marque une étape importante de la TSA pour offrir un niveau de confort supplémentaire au voyageur en offrant plus d'opportunités de contrôle de sécurité sans contact dans les aéroports de la TSA.

Comment ça marche ?

Une fois qu'un État participant commencera à offrir cette capacité à ses résidents, les clients pourront ajouter leur permis de conduire ou leur identifiant d'État à Wallet et appuyer simplement sur leur iPhone ou leur Apple Watch pour le présenter lors d'un contrôle, sans sortir leur carte physique ni remettre leur appareil.

Ajout d'un permis de conduire ou d'un identifiant d'État à Wallet : de la même manière que les clients ajoutent de nouvelles cartes de crédit et titres de transport à Wallet aujourd'hui, ils peuvent simplement appuyer sur le bouton + en haut de l'écran dans Wallet sur leur iPhone pour commencer à ajouter leur permis ou leur identifiant. . Si l'utilisateur a une Apple Watch couplée à son iPhone, il sera invité à ajouter également son identifiant ou son permis de conduire à son application Wallet sur son Apple Watch. Le client sera ensuite invité à utiliser son iPhone pour scanner son permis de conduire physique ou sa carte d'identité d'État et prendre un selfie, qui sera fourni en toute sécurité à l'État émetteur pour vérification. Comme étape de sécurité supplémentaire, les utilisateurs seront également invités à effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration. Une fois vérifié par l'État émetteur, la pièce d'identité ou le permis de conduire du client sera ajouté à Wallet.

Sécurité et confidentialité

Apple explique que Wallet offre un moyen pratique et plus sûr de présenter les permis de conduire et les identifiants d'État, tout en offrant une sécurité et une confidentialité supérieures par rapport à un portefeuille physique.

Apple et les États émetteurs ne savent pas quand ni où les utilisateurs présentent leurs identifiants.

Les permis de conduire et les identifiants d'État dans Wallet tirent pleinement parti de la confidentialité et de la sécurité intégrées à l'iPhone et à l'Apple Watch. Les données d'identité des clients sont cryptées et protégées contre la falsification et le vol. L'authentification biométrique à l'aide de Face ID et Touch ID garantit que seule la personne qui a ajouté l'ID à l'appareil peut afficher ou présenter son ID ou sa licence dans Wallet.

Les permis de conduire et les identifiants d'État dans Wallet ne sont présentés numériquement que via une communication cryptée directement entre l'appareil et le lecteur d'identité, de sorte que les utilisateurs n'ont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil.



Qui est intéressé par ce genre de nouveautés en France et dans d'autres pays ? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'un contrôle supplémentaire ?