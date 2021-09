Drake explose les records Apple Music avec Certified Lover Boy

Le nouvel album de Drake, Certified Lover Boy, a battu plusieurs records Apple Music en moins de 12 heures après sa sortie vendredi 3 septembre. Une performance que très peu d’artistes peuvent réaliser.

Moins d’une demie journée après sa sortie, le sixième album studio de Drake Certified Lover Boy avait déjà battu le record 2021 d'Apple Music pour l'album le plus diffusé en 24 heures, a déclaré le service de streaming. Ce succès a également contribué à faire de Drake l'artiste le plus diffusé sur le service en 24 heures cette année, sans donner de chiffres précis.

Breaking single day records. 🦉@Drake is now the most streamed artist, and #CertifiedLoverBoy is the most streamed album, in less than 24 hours on Apple Music in 2021.



Listen again: https://t.co/bVGPK6H92m pic.twitter.com/Ts28bsPoAG