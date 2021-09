McClockface : des widgets personnalisés pour afficher l'heure

Il y a 6 heures

Alban Martin

3



La nouvelle application McClockface offre un excellent moyen d'ajouter des widgets d'horlogerie uniques à votre écran d'accueil. Avec actuellement 11 options parmi lesquelles choisir, il y a de quoi trouver quelque chose à votre goût pour remplacer le simple widget d'Apple. Et quand on sait que la personnalisation a explosé avec iOS 14, cette app va certainement trouver son public.



McClockface offre de jolis widgets personnalisables pour l'heure et la date

Outre les affichages analogiques et numériques classiques, l'app propose des objets marquants comme Annual Progress qui présente les données actuelles et le pourcentage de l'année écoulée avec un graphique circulaire.



Une autre variante, Terminal, affiche la date et l'heure actuelles, ainsi que d'autres informations, dans un mini terminal informatique qui fait penser à celui de macOS. Il y a également des versions très sympas qui affichent une plaque minéralogique ou panneau de départ de train.



Mieux, avec la dernière mise à jour, les fuseaux horaires sont désormais disponibles en tant qu'options personnalisables sur les widgets, ainsi que la possibilité de personnaliser les couleurs widget par widget. Pour accéder à toutes ces options, appuyez simplement sur le widget et maintenez-le enfoncé après l'avoir ajouté à votre écran d'accueil, sélectionnez « Modifier le widget » dans le menu et une liste d'options personnalisées pour ce widget s'affichera.



Après avoir téléchargé l'application, pour ceux qui ne le savent pas déjà, appuyez longuement n'importe où sur votre écran d'accueil et sélectionnez le "+" dans le coin supérieur gauche. Faites ensuite défiler vers le bas et sélectionnez McClockface et choisissez le widget et la taille à afficher sur votre écran d'accueil.



McClockface est conçu pour l'iPhone et tous les modèles d'iPad, et coûte 1,99€ sur l'App Store.

Télécharger McClockface à 1,99 €