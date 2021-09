Un bug de son au niveau de CarPlay qui dure depuis 8 mois

Il y a 1 heure (Màj il y a 38 min)

Alexandre Godard

1



Apple à l'habitude d'être très réactif pour proposer une MAJ qui corrige tous les bugs existants. Cependant, il arrive que certains soient plus coriaces que d'autres et c'est justement ce qu'il semble se passer avec celui-ci sur CarPlay.

Un bug qui dure depuis trop longtemps

Il ne semble pas que cela soit un problème qui touche énormément de monde mais suffisamment tout de même pour qu'on en parle. Comme rapporté par certains internautes sur Reddit, un bug de son existe lorsque l'on branche son iPhone par câble à sa voiture pour lancer CarPlay.

Concrètement, trois problématiques sont présentes. Certains reçoivent sur leur écran le message "un seul accessoire peut être utilisé à la fois" tandis que d'autres expliquent carrément qu'il ne se passe tout simplement rien et même que leur iPhone n'émet plus de son juste après.



Si l'on pourrait penser qu'Apple est sur le coup pour régler ce problème au plus vite, il n'en est rien. Car oui, ce bug rapporté sur iOS 14.3 il y a maintenant plus de huit mois est en réalité toujours d'actualité. Bien évidemment, la Pomme travaille dessus mais il semblerait que la solution ne soit toujours pas trouvée...



Au cas où vous seriez concerné par cette problématique, voici les démarches à suivre pour tenter d'éradiquer ce problème.

Redémarrer son téléphone;

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton volume, cliquer sur annuler et saisir son mot de passe;

Aller dans Paramètres > Face ID et code > activer puis désactiver "Accessoires USB".

Ce n'est pas la recette miracle au problème mais d'autres internautes racontent que de leur côté, c'est comme cela qu'ils ont réussi à supprimer le bug.