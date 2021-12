Apple prévoit une mise à niveau d'Apple Silicon tous les 18 mois

Avant toute chose, commençons par dire que si cela se révèle vrai, Apple aura réussi un tour de force assez incroyable dans l'industrie. Non content d'avoir pris une sacrée avance sur la concurrence avec la sortie de M1, Apple aurait bien l'intention de continuer à progresser à une vitesse folle. Selon ce dernier rapport, la seconde génération M2 devrait être présentée à la rentrée 2022 afin de suivre une cadence d'évolution majeure tous les 18 mois.

Une cadence audacieuse

Depuis la fin de l'année 2020, soit il y a un an maintenant, Apple vend des produits équipés d'une puce maison baptisée Apple Silicon. Derrière cette appellation, on retrouve plusieurs désignations comme M1, M1 Pro ou encore M1 Max.

L'être humain aime la technologie à tel point qu'il veut toujours savoir ce qui va suivre, et donc la question qui se pose de plus en plus c'est "à quand cette puce M2 ?". Même si nous n'avons pour le moment aucune information concrète à ce sujet, on se doute qu'Apple vient de se lancer dans un immense projet et que nous en sommes qu'au tout début.



C'est justement sur ce point que le nouveau rapport du Chinese Commercial Times essaye d'apporter une réponse. Selon ce qui est écrit à l'intérieur, Apple aurait pour objectif de passer à l'étape supérieure environ tous les 18 mois, autrement dit tous les un an et demi.



Le rapport évoque la sortie d'un produit équipé d'une puce M2 pour la rentrée 2022, qui devrait être suivi début 2023 par d'autres produits qui de leur côté auront le droit aux M2 Pro et M2 Max. Finalement, tout semble logique à ce niveau-là, c'est simplement sur la durée d'intervalle que le rapport a voulu mettre un point d'honneur ici.



Si tel était le cas, voici à quoi pourrait ressembler la feuille de route d'Apple :