Hundred Days : la simulation vinicole arrive sur iOS et Android

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alban Martin

Hundred Days de Broken Arms Games a récemment fait ses débuts sur PC, notamment sur Steam, et a ensuite été révélé pour une sortie hivernale sur Nintendo Switch. Mais cette fois, Pixmain et Broken Arms Games ont annoncé que Hundred Days arriverait bientôt sur iOS et Android en tant que version premium.



Hundred Days devrait plaire aux amateurs de vin

Lancez-vous dans une aventure vinicole des plus palpitantes et prenez la tête d’un vignoble en pleine expansion !

Hundred Days - Cent jours en français - vous donne le contrôle d'un vignoble où la gestion du temps et des ressources sont primordiaux. Bien évidemment, il ne s'agit pas que de gérer mais aussi d'agir avec la sélection des meilleurs cépages, la fabrication du vin avec toutes ses étapes (fertilisation, fermentation, vieillissement, etc), l'analyse du marché et la vente de votre production.



Regardez la bande-annonce du gameplay ci-dessous :

Au-delà de l'aspect simulation, Hundred Days c'est aussi une histoire travaillée avec 3 modes de jeux à la difficulté savamment dosée. Sans oublier une jolie réalisation graphique.



Hundred Days devrait sortir sur iOS et Android aux alentours de 6€, quand la version PC est affichée à 25€. Un prix canon pour un jeu unique prévu pour le 13 octobre prochain. Si vous souhaitez jouer à Hundred Days sur iOS ou Android, vous pouvez le pré-commander sur l'App Store pour iOS ou vous pré-inscrire sur Google Play pour Android. Au lancement, Hundred Days prendra en charge l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le coréen, le japonais, le russe et le chinois. Nul doute que les français, grands amateurs de vin, y trouveront un intérêt tout particulier.

